Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce kent merkezinden geçen Porsuk Çayı kıyısındaki yeşil alana "çekirdek çitleyen eşek" heykeli yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kabuklu yemiş yiyerek Porsuk Çayı ve çevresini kirletenler, artık sahil kısmında "çekirdek çitleyen eşek" heykeliyle karşılaşacak.

PORSUK ÇAYI'NIN TEMİZ TUTULMASI AMAÇLANDI

Heykel, kentin en önemli simgelerinden Porsuk Çayı'nın temiz tutulması amacıyla Adalar mevkisine konuldu.

Porsuk kenarında çekirdek çitleyerek kabuklarını yere atarken karikatürize edilen eşek heykeli, vatandaşlardan ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yıllar önce Porsuk Çayı'nın temiz tutulması amacıyla "kovadan balık tutan dilenci heykeli"ni hazırladıklarını hatırlattı.

"MİZAHİ AÇIDAN DİKKATİ ÇEKMEK İSTEDİK"

Büyükerşen, "Vatandaşlarımızın büyük bölümü Porsuk'un değerini bildiğinden bu konuda çok hassas davranıyor. Onlardan gelen şikayetler üzerine, karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak, çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkati çekmek istedik." ifadelerini kullandı.