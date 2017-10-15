taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.226
USD
3,6318
EURO
4,2955
ALTIN
152,26
PETR
57,1600

Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı'nın kenarına koyduğu eşek heykeliyle çayın etrafının temiz tutulmasını amaçladıklarını açıkladı

15.10.2017 - 09:36
  1. Haberler
  2. İç Haber
Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce kent merkezinden geçen Porsuk Çayı kıyısındaki yeşil alana "çekirdek çitleyen eşek" heykeli yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kabuklu yemiş yiyerek Porsuk Çayı ve çevresini kirletenler, artık sahil kısmında "çekirdek çitleyen eşek" heykeliyle karşılaşacak.

Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

PORSUK ÇAYI'NIN TEMİZ TUTULMASI AMAÇLANDI

Heykel, kentin en önemli simgelerinden Porsuk Çayı'nın temiz tutulması amacıyla Adalar mevkisine konuldu.

Porsuk kenarında çekirdek çitleyerek kabuklarını yere atarken karikatürize edilen eşek heykeli, vatandaşlardan ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yıllar önce Porsuk Çayı'nın temiz tutulması amacıyla "kovadan balık tutan dilenci heykeli"ni hazırladıklarını hatırlattı.

Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

"MİZAHİ AÇIDAN DİKKATİ ÇEKMEK İSTEDİK"

Büyükerşen, "Vatandaşlarımızın büyük bölümü Porsuk'un değerini bildiğinden bu konuda çok hassas davranıyor. Onlardan gelen şikayetler üzerine, karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak, çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkati çekmek istedik." ifadelerini kullandı.

Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

İlginizi Çekebilir
Çoban Ramazan, kuşu kurtardı ama ellerini kaybetti
Ağrı'dan bir gün sonra İstanbul'a dönecek olan çoban Ramazan Taşdemir'in kuşu kurtarırken elektrik akımına kapılıp yanan iki eli kesilecek.
İntiharından 2 gün sonra hafif ticari aracı çalındı
Adıyaman'da, 2 gün önce intihar eden Kanber Erol'un evinin önünden aracını çalan hırsızları arama çalışmaları devam ediyor.
TEM'de vinç devrildi: 1 ölü
TEM otoyolunda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait vincin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Toki Ayder'e çıktı vatandaşın yüreğine su serpti
Rize'nin Ayder Yaylası'na 100 kişilik heyetle çıkan TOKİ, vatandaşlara "projeyi sizlerle fikir alışverişinde olarak yapacağız" sözü verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

12
Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

134
Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

32
Irak'tan Peşmerge güçlerine: Kerkük'ü boşaltın

Irak'tan Peşmerge güçlerine: Kerkük'ü boşaltın

86
Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

66
Toki Ayder'e çıktı vatandaşın yüreğine su serpti

Toki Ayder'e çıktı vatandaşın yüreğine su serpti

65
İstanbul'da insanı zombiye çeviren haplardan yakalandı

İstanbul'da insanı zombiye çeviren haplardan yakalandı

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM