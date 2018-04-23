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Portakal, Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı sözlerine kızdı

Fatih Portakal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu Osmanlı'yı eleştiren sözleriyle ilgili "Neden böyle şeyler söylüyorsunuz" diyerek sitem etti.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 19:56..
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Portakal, Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı sözlerine kızdı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Mersin Silifke'de düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'na katıldı.

OSMANLI'YI HEDEF ALDI

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada Osmanlı'yı eleştirerek "Benim inancımda da, köklerimde de sizin inancınız, yaşamınız var. Bu çadırlar zulme direnenlerin, Kuvayı Milliyecilerin, Dadaloğullarının, Avşarların çadırlarıdır. Ferman padişahınsa dağlar bizsimdir diyenlerin çadırlarıdır. Bu çadırlar o nedenle hepimizin ortak çadırlarıdır. Bu çadırlar güzel Türkçemizi yaşatan çadırlardır. Osmanlı'nın zulmüne karşı burada ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı söyledi, Ferman padişahınsa, dağların burada olduğunu. Bu çadırlarda hak, hukuk ve adalet var. Ben tüm insanlığın adaleti için 450 kilometre yürüdüm." ifadelerini kullanmıştı.

Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Geçmişi neden deşiyoruz VİDEO

PORTAKAL TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Lideri'nin bu sözlerine FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal ise tepki gösterdi.

Yaklaşam seçimler öncesinde CHP'yi cumhurbaşkanı adayı çıkaramama ve çatlak sesler konusunda eleştiren Portakal şimdi de "Önemli günlerden geçiyoruz. Geçmişimizi neden deşiyoruz. Neden böyle kötüleyici sözler sarfediyoruz.  Onlar geçmişte yaşandı bitti ve bugünlere geldik. " diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya çattı haberi
Portakal, Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı sözlerine kızdı

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