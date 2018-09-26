Portekiz kıyılarında 400 yıllık gemi enkazı bulundu

Portekiz'in Asya ülkeleri ile baharat ticareti o dönem zirvedeydi.

Gemi enkazının bulunduğu bölge ise başkent Lizbon yakınlarındaki Cascais kıyıları.

SON ON YILIN EN ÖNEMLİ KEŞFİ

Reuters haber ajansına konuşan araştırma ekibinin direktörü Jorge Freire, deniz yüzeyinin 12 metre altında bulunan enkazın iyi muhafaza edildiğini söyledi.

Freire, "Kültürel mirasımız için bu, son 10 yılın buluşu, belki de dönemin en önemli keşfi" diye konuştu.

GEMİ ENKAZINDAKİ ESERLER

16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarından kalma Çin porselenleri

Tunçtan yapılma ağır silah parçaları

Kölelik döneminde kullanılan "para birimi" olan deniz kabukları

Portekiz Kültür Bakanı Luis Mendes, Tagus Nehri'nin ağzının tarihi enkazlar için bir "sıcak nokta" olduğunu söyledi, "Bu keşif de kanıtı" dedi.