Portekiz'de alevlerin ortasında kalan araçlar

ABD Başkanı Donald Trump, dinlenmek için ailesiyle birlikte Camp David'e giderek 1 gün orada kalmıştı.

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AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresi uzatıldı

Almanya'nın başını çektiği AB, Kırım ve Sivastopol'un ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzattı.