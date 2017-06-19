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Portekiz'de alevlerin ortasında kalan araçlar

62 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası orman içinde kalan araçlar kameralara yansıdı.

19.06.2017 - 10:18
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Portekiz'de alevlerin ortasında kalan araçlar

Portekiz, hafta sonu yangın felaketiyle sarsıldı. Ülkenin orta kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangında 62 kişi hayatını kaybetti, ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Portekiz'de orman yangını GALERİ

ARAÇLAR ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Yangın esnasında ormanın ortasındaki yolda giden araçlar alevlerin ortasında kaldı ve birçok kişi hayatını kaybetti. Alevler kontrol altına alındıktan sonra çekilen görüntüler facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Portekiz'de alevlerin ortasında kalan araçlar VİDEO

Portekiz'de alevlerin ortasında kalan araçlar

Portekiz'de alevlerin ortasında kalan araçlar

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