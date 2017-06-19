Portekiz, hafta sonu yangın felaketiyle sarsıldı. Ülkenin orta kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangında 62 kişi hayatını kaybetti, ülkede 3 günlük yas ilan edildi.
Portekiz'de orman yangını GALERİ
ARAÇLAR ALEVLERİN ORTASINDA KALDI
Yangın esnasında ormanın ortasındaki yolda giden araçlar alevlerin ortasında kaldı ve birçok kişi hayatını kaybetti. Alevler kontrol altına alındıktan sonra çekilen görüntüler facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Portekiz'de alevlerin ortasında kalan araçlar VİDEO