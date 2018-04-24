Portekiz'de konut fiyatları arttı

Portekiz Ulusal İstatistik Kurumu (INE) tarafından açıklanan verilere göre, 2017 yılında Portekiz’de konut fiyat endeksi bir önceki yıla göre yüzde 9,2 arttı.

YENİ KONUTLARDA YÜZDE 5,6'LIK FİYAT ARTIŞI

Fiyat artışları mevcut konutlarda yüzde 10,4, yeni konutlara göre yüzde 5,6 daha belirgin. 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artışla 153.292 konut alım satıma konu olmuş, alım satım değeri yüzde 30,6 artışla toplam 19,3 milyar Avro’ya ulaştı.

Toplam alım satım değeri açısından mevcut konutlar yüzde 84,5 pay ile işlemlerin çoğunluğunu teşkil etti. Son dört yılda, toplam satış değeri iki katına artarken, işlem sayısı yüzde 82 arttı.