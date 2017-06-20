Portekiz’de yangın söndürme uçağı düştü

Sivil güvenlik kaynakları, yangın söndürme çalışmalarında kullanılan bir Canadair uçağının düştüğünü doğruladı.

PORTEKİZ'DE YANGIN SÖNDÜRÜLEMİYOR

Portekizli Público gazetesine göre yangının aktif olarak devam ettiği Gois bölgesideki Louriceira belediyesine düşen uçak Portekiz’e ait. 4 helikopter ve 17 uçakla yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

64 KİŞİ ÖLDÜ

Portekiz, tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak nitelendirilen yangında İçişleri Bakanlığı 64 kişinin öldüğünü, 157 kişinin yaralandığını açıklamıştı.