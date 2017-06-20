taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.269
USD
3,5449
EURO
3,9435
ALTIN
141,62
PETR
45,8300

Portekiz’de yangın söndürme uçağı düştü

Ülkenin orta kesimindeki ormanlık alanda iki gün önce çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı.

20.06.2017 - 19:52
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sivil güvenlik kaynakları, yangın söndürme çalışmalarında kullanılan bir Canadair uçağının düştüğünü doğruladı.

PORTEKİZ'DE YANGIN SÖNDÜRÜLEMİYOR

Portekizli Público gazetesine göre yangının aktif olarak devam ettiği Gois bölgesideki Louriceira belediyesine düşen uçak Portekiz’e ait. 4 helikopter ve 17 uçakla yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Portekiz’de yangın söndürme uçağı düştü

64 KİŞİ ÖLDÜ

Portekiz, tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak nitelendirilen yangında  İçişleri Bakanlığı  64 kişinin öldüğünü, 157 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

 

İlginizi Çekebilir
ÇOMÜ'den Hakan Şükür kararı
ÇOMÜ Senatosu, eski futbolcu Hakan Şükür ile ilgili kararı, FETÖ ile ilişkisi nedeniyle aldı.
Manisa'da zehirlenen askerlerin tamamı taburcu oldu
Manisa'da askerlerin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı.
Sakarya'da 20 bin dönümlük arazi su altında kaldı
Etkili olan sağanak nedeniyle Kaynarca ilçesi ve civar mahallelerde birçok tarım arazisini su bastı.
Kuşadası'nda 46 çocuktan 44'ü taburcu edildi
Kuşadası Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırılan 46 öğrenci, tedaviye alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi

Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi

61
Yargıtay'dan HDP'lileri aklayacak karar

Yargıtay'dan HDP'lileri aklayacak karar

598
MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

195
HDP'liler oruçlu askerlerin karşısında sigara içti

HDP'liler oruçlu askerlerin karşısında sigara içti

149
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

170
Avustralya Suriye'deki hava saldırılarını askıya aldı

Avustralya Suriye'deki hava saldırılarını askıya aldı

45
Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM