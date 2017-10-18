Portekiz'de yangınlar İçişleri bakanını istifa ettirdi

Portekiz Sivil Koruma Kurumu ülkenin orta ve kuzey kesimlerde çıkan orman yangınlarında hayatlarını kaybedenlerin sayısının 41 olduğunu açıklandı.

ORMAN YANGINLARI ETKİLİ OLDU

Portekiz İçişleri Bakanı Constança Urbano de Sousa, geçen hafta sonu ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde çıkan ve 41 kişinin ölümüne neden olan orman yangınlarının ardından kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine istifa etti.

'YETERSİZ KALINDI' ELEŞTİRİSİ

Başbakan Antonio Costa, koalisyon hükümetinde 26 Kasım 2015'ten bu yana içişleri bakanı olarak görev yapan 50 yaşındaki Sousa'nın istifasını kabul etti.

Sousa, sorumlu birimlerin yangınlar karşısında "yetersiz" kaldığını öne süren sivil toplum kuruluşları tarafından yoğun bir biçimde eleştirilmişti.

Portekiz İçişleri Bakanı Constança Urbano de Sousa