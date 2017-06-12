Porto Riko ABD’nin 51. eyaleti olmak istiyor

Karayipler Denizi’nde ABD’ye bağlı, içişlerinde bağımsız özerk bölge olan Porto Riko’da muhalefet partilerinin boykot ettiği halk oylamasında katılım oranı ise yüzde 23'te kaldı.

Katılanların yüzde 1,5'i bağımsız devlet olma, yüzde 1,3'ü de adanın bugünkü yarı özerk satatüsünün sürdürülmesi yönünde oy kullandı.

HALKIN 10'DA 1'İ ABD'YE GÖÇ ETTİ

ABD’nin 2006 yılında Porto Riko’ya yapılan yatırımlarda vergi indirimi uygulamasına son vermesinden sonra ekonomik krizin derinleştiği Porto Riko halkının onda biri ABD’ye göç etti.

Adada yaşamaya devam eden Porto Rikolular’ın yarısı yoksulluk içinde yaşarken, işsizlik ise yüzde yirmilerde seyrediyor.

ABD’nin 1898 yılında İspanya’dan aldığı Porto Riko vatandaşları 1917 yılından bu yana doğrudan ABD vatandaşı sayılıyor.

Porto Rikolular ABD’de partilerin ön seçimlerine katılabilip, temsilciler meclisinde oy hakkı bulunmayan temsilciler bulundurmalarına karşın, ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanamıyorlar.