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Poşetli kayakçılar Uludağ'da

Bursa Uludağ’da sömestr tatili hızlı başladı. Kayak ve kızak bulamayan tatilciler, karın keyfini poşetle kayarak çıkardı.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 10:59..
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Kış turizminin en önemli merkezi Uludağ sömestr tatiliyle birlikte en kalabalık günlerini yaşıyor. Yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Uludağ’da otellerde yer bulmak neredeyse imkansız.

Poşetli kayakçılar Uludağ'da

OTELLERDE YER KALMADI, KAYAK TAKIMI KİRALAMAK BİLE HAYAL

Kar kalınlığının 1.5 metreye ulaştığı zirvedeki pistler de kayakçıların akınına uğradı. Pistlerde günlüğü 100 ile 150 lira arasında kiralanan kayak takımı bulabilmek hayli zor. Yeni otellerin bulunduğu ikinci bölgede ise orta gelirli vatandaşların eğlenmeleri için kızak pistleri bulunuyor. Ancak Orta Doğu ve Arap ülkelerinden gelen yabancı turistlerin kızak ve kar motosikleti tutkusu bu bölgeyi de felç etmiş durumda. Saatlerce beklenen kızak ve kar motosikleti kuyruklarının ardından vatandaşlar astronomik fiyatlar ödeyerek 15 dakika süren kar safarisine çıkabiliyor.

Poşetli kayakçılar Uludağ'da VİDEO


Poşetli kayakçılar Uludağ'da


DAR GELİRLİNİN POŞETİ VAR

Kayak ve safari yapmaya bütçesi el vermeyen günü birlikçi tatilciler ise daha çok yanlarında getirdikleri plastik kızaklar, o da yoksa çöp poşetlerine oturup kayarak karın tadını çıkarıyor. Çocukların çöp poşetleriyle kayarken yaşadığı heyecan ve mutluluk yüzlerinden okunuyor.

Poşetli kayakçılar Uludağ'da


Otellerin 3 günlük paket programlar dahilinde belirlediği konaklama fiyatları hafta içi kişi başı 650, hafta sonu ise 850 TL olarak değişiyor. Batı oteller ise günlüğü 650 liradan "7 gün kal 6 gün öde" kampanyası yapıyor.

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