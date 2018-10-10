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Postacı kıyafetleri PTT Pul Müzesi'nde

PTT'nin kurulduğu 1840 yılından günümüze kadar postacıların giydiği 9 çeşit kıyafet PTT Pul Müzesi'nde sergileniyor.

AA | 10.10.2018 - 13:05..
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Postacı kıyafetleri PTT Pul Müzesi'nde

Tarihi Emlak ve Eytam Bankası binası, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından restore edilerek kültür merkezine dönüştürüldü.

178 YILLIK GEÇMİŞ

2013 yılında açılan PTT Pul Müzesi'nin giriş katında, 178 yıllık geçmişe sahip PTT'nin kuruluşundan günümüze kadar posta ve haberleşme alanında hizmetlerini sunarken kullandığı objeler sergileniyor.

Bu bölümde dağıtıcı çantası, silah, damga ve mühür, telefon ve telgraf makineleri gibi araçlar yer alıyor.

Postacı kıyafetleri PTT Pul Müzesi'nde

HABERLEŞME TARİHİNİ GÖSTEREN FİLMLER

Geçmişten günümüze posta dağıtıcılarının kullandığı 9 kıyafet de modellere giydirilmiş halde kronolojik olarak teşhir ediliyor. Zemin katta ise 3 boyutlu sinema salonuyla ana sergi bölümündeki ekranda posta ve haberleşme tarihini anlatan filmler gösteriliyor.

Postacı kıyafetleri PTT Pul Müzesi'nde

ULAKLAR

Haberleşme ve posta sistemi Tanzimat Dönemi'ne kadar sadece devlet işlerinin yürütülmesinde kullanıldı.

Devletin kurulduğu ilk yıllarda haberleşme ulaklarla sağlanıyordu. Ulaklar Kırım Tatarları'ndan seçiliyordu. Ulakların kendine has elbise ve kalpakları bulunuyordu. Bunlar başkaları tarafından kullanılamıyordu.

ÜCRETSİZ GEZİLEBİLİYOR

Kurum, son olarak mayıs ayında 178'inci yılına özel, sahada çalışan kadın ve erkek posta dağıtıcı ekibinin yeni kıyafetlerini kullanıma sundu. Yazlık-kışlık kıyafetler dışında postacıların ayakkabıları ve çantaları da yenilendi.

PTT Pul Müzesi, resmi tatil günleri dışında her gün 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz gezilebiliyor.

Postacı kıyafetleri PTT Pul Müzesi'nde



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