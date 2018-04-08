taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0451
EURO
4,9683
ALTIN
173,49
PETR
67,0400

Postacının evinde 400 kilo dağıtılmamış mektup bulundu

İtalya'nın Torino kentinde, eski bir postacının evinde dağıtılmamış halde bulunan 400 kilogram mektup bulundu.

Haber Merkezi | 08.04.2018 - 09:45..
  1. Haberler
  2. Avrupa

İtalya polisi, adı açıklanmayan 33 yaşındaki eski postacının, maaşı çok az olduğu için dağıtması gereken postayı yerlerine ulaştırmadığını söyledi.

TESADÜFEN BULUNDU

Geçen yıl işini bırakan eski postacının sakladığı postalara, yoldaki rutin bir polis aramasında rastlandı. Polis, aracın arka koltuğunda 20 santimetrelik bir bıçakla, 70 adet mektup bulunduğunu söyledi.

Postacının evinde 400 kilo dağıtılmamış mektup bulundu

MAAŞ PROTESTOSU

Bir şeylerin ters gittiğini hisseden polis, daha sonra eski postacının evinde arama yaptı ve 40 kutu daha dağıtılmamış, kredi kartı ve banka ekstreleri, faturalar ve özel mektuplar buldu. Yetkililer, "Yeterli maaş vermiyorlardı, ben de dağıtımı bıraktım" dediği belirtilen eski postacının 'hırsızlık', 'iletişimi engellemek' ve 'silah taşımak' ile suçlandığını açıkladı.

BENZERLERİ DE OLDU

Geçen Ocak ayında da 56 yaşındaki bir eski postacının, Vicenza kentindeki evinde 500 kilo dağıtılmamış posta bulunmuştu. 2013'te de Sardunya Adası'ndaki bir eski postacıda 4 yıl boyunca dağıtılmayan 400 ve 700 kiloluk postalara rastlanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Prens Charles Vanuatu Cumhuriyeti'nde
Galler Prensi Charles ve eşi Camilla tatil için gittiği Vanuatu'da ilginç anlar yaşadı.
Fransa'dan AA'ya tepki: Askerlerimizi ifşa ettiniz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a başkanlık yarışında danışmanlık yapan askeri analist Dominique Trinquand, Anadolu Ajansı'nın haberi için "Kabul edilemez" dedi.
UETD 4 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturacak
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin düzenleyeceği 4 farklı programda, Avrupalı Türkler bir araya gelecek.
İntihar makinesi sergilenecek
Hollanda'nın Amsterdam kentinde gelecek hafta başlayacak cenaze işleri fuarında ilk kez sergilenecek "intihar makinesi" sayesinde ziyaretçiler, ölümü aşama aşama hissedecekler.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu

45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu

62
Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

128
Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı

Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı

25
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ABD'de

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ABD'de

104
Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

49
Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

70
Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın

Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM