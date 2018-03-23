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Postmodern toplumu taşlayan kısa film: Happiness

İngiliz animasyon kısa filmlerin uzman ismi Steve Cutts, etkileyici filminde mutluluk nedir sorusunun peşine düşüyor.

Özel Haber | 23.03.2018 - 16:14..
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Postmodern toplumu taşlayan kısa film: Happiness

İnsanları bir fare olarak resmeden Cutts, içinde yaşadığımız dünyayı hicvederek mutluluk kavramının göreceliğini gözler önüne seriyor. Steve Cutts, Happiness filmiyle bu derinlikli konulara parmak basıyor.

Mutluluk nedir?

İnsanlık tarihi var olduğundan beri mutluluk kavramı tartışmasını da beraberinde getirmiştir. Sahip olma duygusu ve daha çok para kazanma arzusu insanları mutluluğa götüren bir argüman mıdır?

Postmodern toplumu taşlayan kısa film: Happiness

Bu kısa filmimizde daha çok şeye sahip olursan o kadar çok mutlu olursun fikri yatar. Sahip olduklarımız günü geldiğinde elimizden uçup gittiğinde mutluluğumuz da bitmiş olur.

MODERN DÜNYA İNSANIN DRAMATİK ÖYKÜSÜ

Post modern dünyanın yoğunluklu hayatında insanlar bazen var olan sisteme isyan ederler. Fakat, bu isyan saman alevi gibidir, toplum tekrar işine ve başkaldırdığı sisteme mecburen boyun eğmek zorunda kalıyor.

Çoğu insan sırf para kazanma isteğiyle sevmediği işlerde çalışmak zorunda kalabiliyor. Kazanır, harcar, daha çok kazanmak farklı şeyler yapmak ister sürekli. Kapitalist sistemin acımasız çarkları arasında debelenen modern dünya insanın dramatik öyküsüdür Happiness...

Postmodern toplumu taşlayan kısa film: Happiness VİDEO

Postmodern toplumu taşlayan kısa film: Happiness

Dünyaca ünlü çizgi film ustası ve heykeltraş olan Steve Cutts'ın milyonlarca insan tarafından izlenen filmiyle sizleri baş başa bırakalım...

Ergül Tosun

[email protected]


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