Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

Çekya’nın başkenti Prag’da hafta sonu gözaltına alınan ve Türkiye'nin iadesini talep ettiği terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş bakanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkemede "jet hızıyla" yargılandı.
KELEPÇELİ GİRDİ, KELEPÇESİZ AYRILDI
Duruşması Türkiye saatiyle 13:00'da başlayan Müslim, yaklaşık 10 dakika sonra polis eşliğinde kelepçeli girdiği salondan özgür olarak kelepçesiz ayrıldı.
Mahkeme salonuna kelepçeli girip kelepçesiz çıktığı anlar VİDEO
MEDYA ALINMADI
Yargılama sırasında medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı.