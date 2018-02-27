Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de hilâl şeklindeki bölgeyi teröristlerden temizledi. Afrin merkezine başarılı bir şekilde ilerleyen TSK, Raco bölgesini ablukaya almış durumda.

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 135 sığınmacı ve kaçak Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Edirne'de 135 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Crossfit, bölgesel antrenmanın dışında birçok kas grubunun aynı anda çalıştırıldığı yüksek tempolu bir antrenman programıdır.

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Zihin okumak artık daha kolay olacak

Toronto Üniversitesi'nde yapılan çalışmayla insanların beyin aktiviteleri takip edilip imgeleri görsele çevirildi. Geliştirilen yapay zekayla artık zihin okumak daha kolay bir şekilde ilerleyecek.