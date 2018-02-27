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Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

Çek mahkemesi terörist Salih Müslim'i jet hızıyla salıverdi.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 14:47..
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Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

Çekya’nın başkenti Prag’da hafta sonu gözaltına alınan ve Türkiye'nin iadesini talep ettiği terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş bakanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkemede "jet hızıyla" yargılandı.

KELEPÇELİ GİRDİ, KELEPÇESİZ AYRILDI

Duruşması Türkiye saatiyle 13:00'da başlayan Müslim, yaklaşık 10 dakika sonra polis eşliğinde kelepçeli girdiği salondan özgür olarak kelepçesiz ayrıldı.

Mahkeme salonuna kelepçeli girip kelepçesiz çıktığı anlar VİDEO

MEDYA ALINMADI

Yargılama sırasında medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı.

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