Pralin nedir

Ramazan bayramına yaklaştığımız şu günlerde en çok satışı yapılan gıda ürünlerinin başında çikolata ve şekerlemeler geliyor. Abur cubur aleminin en önemli maddelerinden biri olan çikolatalarda da bayramlarda en çok karşımıza çıkan isim pralinli çikolatalardır.

PEKİ PRALİN NEDİR?

Pralin, karışım olarak kalıp çikolatanın en az çeyreği kadarına bitter, sütlü ve beyaz çikolataların karışıımı ile oluşan lezzet tanelerine verilen isimdir. Bir lokma büyüklüğünde olan bu çikolatalar daha çok bayramlarda tüketilir. Farklı çeşitlerde ve farklı türlerde yapılan pralin, bayramların değişmez lezzetidir.

PRALİN İLE ÇİKOLATANIN FARKI

Kökeni Fransa'ya dayanan pralin ile çikolata arasındaki fark kakao ve yağ oranlarından kaynaklanmaktadır. Pralin çikolatalar çok daha fazla yağ içerirken, kakao yağı yerine fındık yağı kullanarak yapılır. Lezzetini de fındık yağından alan pralin, oldukça lezzet bakımından oldukça güzeldir. Genellikle pasta sektöründe kullanılan pralin yapımı zahmetli bir çikolata türüdür.