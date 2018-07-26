Pratik bagaj rehberi

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Doğru hava bagajını seçmek ekstra ücretlerden kaçınmanıza, taşıma kısıtlamalarına ve check-in ağırlık limitlerine uymanıza yardımcı olacak. Sayısız stilleri, boyutları karşılaştırmak için ciddi bir görev sizi bekliyor. Keyifli bir tatil yolculuğunu hamallığa çeviren valizlerden uzak dur. Kendine önce bir şunu sor; ''Bagajım yanımdayken bana işkence çektirecek mi?'' Bu sorunun cevabı sizi doğru bavula yönlendirecek.

İHTİYACIN OLAN BOYUTU BİL

İhtiyacınız olan bavul boyutu, esas olarak seyahatinizin uzunluğuna ve havayolu bagaj kısıtlamalarına bağlı. Aynı zamanda kendi alışkanlıklarınızda bavulu ikiye katlayabilir. Bakınız ünlüler; bir daha asla geri dönmeyecekmişçesine bavulla seyahat ederler. Siz etmeyin; hatta ihtiyacınız dışında ne var ne yok geride bırakın.

Gerçekten kaç tane çantaya ihtiyacın var? Hangi boyutlar tüm ihtiyacını karşılayacak? Kendine nasıl bir tatil ayarladın? Üç haftalık bir yaz tatili mi, 5 ülkelik çoklu bir gezi mi, yoksa iki günlük hafta sonu kaçamağı mı? Bunların hepsi, doğru bavul için birer çıkış noktası.

KISA SEYAHATLER İÇİN

Çıkacağın kısa süreli seyahate, gideceğin yerden büyük bir bavul almayarak başlayabilirsin. Merdivenden indir, çıkar, kaldır koy derken daha şehre varmadan bittin zaten. Tatile mecal mi kalır? Yığınla eşyaya ne gerek var; giyeceğinden bir fazlasını alma zaten giymeyeceksin (hep öyle olmaz mı…). İnternet üzerinden yaptığınız alışverişlerde valizlerle ilgili boyut bilgilerini sadece 20inç 24 inç ve 28 inç olarak görürüz ama bu belirleyici olmaz çünkü her havayolu gideceğin mesafe ve yer için farklı bir bagaj limiti verir.

HAVAYOLU LİMİTLERİ

Dış hatlarda yapılan sefere göre 20 ile 40 kg arasında değişmekte; bunun için kullanacağınız havayolu şirketiyle önceden bilgi alın. Bir de 'carry on' dediğimiz yanımıza almakta özgür olduğumuz valizlerimiz var. Kabin boy bavullar bir hafta sonu tatili için mükemmeldir fakat yeterli midir, orası meçhul. Biletinize ait havayolu şirketinin size tanıdığı bagaj haklarını mutlaka bilin, aksi halde fazladan ücrete tabii tutulursunuz. Evdeki veya oteldeki baskül yardımıyla bavulunuzu tartın. Bazen el tartıları da işe yarıyor.





TÜRKİYE'DE AĞIRLIK LİMİTLERİ

Türkiye’de iç hatlarda kargoya verilen bavulun ağırlık limit 15 kg. Dış hatta ise 20 kg. Business uçuyorsanız veya özel yolcu programı üyesiyseniz, limitler daha da yükselebiliyor ama uluslararası kurallar gereği bu ağırlık üzerine ne kadar para verseniz de 32 kilogramı geçemiyor. Business’ta ise üst limit tek parça bavul için 32 kilogram. Aynı durum fazla bagaj ücreti ödenmesi durumunda da geçerli.





Bagaj limitleri bu kadarken valizinizin hafif olması istemek yanlış değil elbette. Ancak unutmamak gerekir ki; kargo bölümünde valizlerin kolay kırılabiliyor olmasından dolayı aynı zamanda sağlam olması da gerekiyor. Sonra bavul teslim alanından parça parça toplarsın eşyalarını.

BOYUTLAR

20 inç valizlerin boyutu: 28 cm x 36 cm h: 50 cm

24 inç valizlerin boyutu: 30 cm x 41 cm h: 62 cm

28 inç valizlerin boyutu: 32 cm x 49 cm h: 73 cm

KOLTUK SINIFINA GÖRE;

Business 30 kg

Ekonomi 20 kg

Promosyon 15 kg

KABİN BOY BAVUL

Eğer seyahatiniz boyunca uçağa bavul vermek istemiyorsanız ‘carry on’ yani el bagajı dediğimiz boylar sizin için yeterli olacaktır. yolcuların beraberinde taşıdıkları bagajların maksimum ölçüleri maksimum yükseklik 55 cm, genişlik 35 cm ve derinlik 20 cm şeklinde olacak. Sırtınızı aşağı çekecek bir ağırlığı olmadığı sürece geniş bir sırt çantası işinizi görür. Sırtınızda herhangi bir yük taşımak istemiyorsanız da çekçekli kabin boy bagajları tercih edin. Tabii tatil ve paketleme işleri kadınlar için değişkenlik gösterebilir; iki tişört bir pantolon olmuyor ki; bunun kozmetiği var, yedek bikinisi var, maşası var, takısı var, var da var…

ORTA VE BÜYÜK BOY VALİZLE NEREYE

Seyahatiniz 10 günü aşkın bir süreyse küçük valizler işinizi görmeye yetmez. Zaten işkence çekmeye de gerek yok; sonra uçağa alınırken kilo eksiltmek için havlu ayıklamaya başlarsınız. Uzun bir tatil planı yaptıysanız 1 aya kadar olan seyahatleriniz için orta boy bavullar yeterli olacaktır. Parantez içinde söyleyeyim: İçerisinde temel olmayan fazlalıkların hiçbirine bu bavulda yer yok. ‘Yok benim orta boy dişimin kavuğunu doldurmaz’ diyorsanız büyük boy bir bavul alın, içini bayram havasına çevirin. Yedek havlunu, fazla fazla kıyafetini doldurur, üstüne bir de dönüşte yapacağın alışveriş için yer bırakırsın.

BAVUL VE SEYAHAT SÜRESİ İLİŞKİSİ

Tek bir destinasyon rotası için bavul seçiyorsanız kesinlikle orta veya büyük boy tercih etmenizde fayda var. Bütün tatil sıkıştırıp da koyamadığınız hiçbir eşyanın eksikliğini çekmezsiniz fakat tatiliniz birden fazla noktaya ise o zaman o uçak senin bu uçak benim, büyük bir bavulla oradan oraya gezmek işkenceden başka değil. Yani bavulun benim tavsiyemce gidilecek yer sayısıyla ters bir orantısı var; tatil 'destinasyonu' ne kadar fazla, bavul o kadar minimalist.

Dilerim bu bilgiler seyahatiniz boyunca size eşlik edecek en doğru bavula ulaşmanıza yardımcı olur.