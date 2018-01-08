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Prefabrik konutuna kavuşan depremzedelerin sevinci

Manisa'da 2016 yılında meydana gelen 4,9'luk depremde evlerini kaybeden depremzedeler, prefabrik evlerine kavuştu.

İHA | 08.01.2018 - 17:15..
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Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi’nde deprem nedeniyle evleri yıkılan 9 hak sahibinin prefabrik evleri tamamlanarak teslim edildi. Anahtar teslim töreninde engelli olan 71 yaşındaki Şevket Yakarca, dualar ederek AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen’e sarılıp ağladı.

Prefabrik konutuna kavuşan depremzedelerin sevinci

"TÜRKİYE ABD'DEN SONRA EN FAZLA YARDIM EDEN ÜLKE"

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ise depremin olduğu andan itibaren hasar gören yerlere yardıma koştuklarını anlatarak, “Gerçekten devletimiz eskisi gibi değil. Ben 1999 depreminde doktor olarak çalışıyordum ve o dönemde Gölcük’e hekim olarak gitmiştim. 15 gün deprem bölgesinde çalışmalar yapmıştım. O dönemle bu dönemi karşılaştırdığımız zaman her şey çok değişti. Güçlü bir devletimiz var. Artık nerede bir sıkıntı olursa, nerede bir afet olursa devletimiz bütün kurumlarıyla anında orada oluyor. Devlet olarak üzerine düşen ne varsa vatandaşlarımızın yanında yer alıyor. Bu sadece Türkiye içinde değil, devletimizin bugün için dünyada gelmiş olduğu nokta bütçesinden dünyada en fazla yardım yapan ABD’den sonra ikinci ülke. Bu çok önemli. Nerede bir sıkıntı var, bir afet var orada Türkiye var. Anında Kızılay’ıyla, AFAD’ıyla, bütün kurumlarıyla birlikte oraya yetişmeye çalışıyor. Bu bizlere de büyük bir gurur veriyor.” dedi.

Prefabrik konutuna kavuşan depremzedelerin sevinci

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Engelli olduğu için kürsüye çıkamayan 71 yaşındaki Şevket Yakarca’nın anahtarını ise AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen takdim etti. Yaşlı adam anahtarı alırken gözyaşlarına hakim olamayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali ve beraberindeki heyet törenin ardından teslimi yapılan prefabrik evleri ziyaret ederek evleri inceledi ve depremzedelerle bir süre sohbet etti. Depremzedelerden biri olan ve prefabrik evinin anahtarını teslim alan Gülizar Kaşlı ise yeni evlerinin eski evlerle karşılaştırılamayacak kadar güzel olduğunu söyledi.

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