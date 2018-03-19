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Prens Charles eşini kraliçe yapmak istiyor

İngiliz basını, Prens Charles'ın eşi Camilia'yı Kraliçe Elizabeth'in yerine koymak istediğini iddia etti.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 13:13..
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İngiliz basını, şaşırtıcı iddialarla yine gündeme damgasını vurdu. Üstelik bu seferki iddia, İngiliz Kraliyet ailesi ile ilgiliydi.

Prens Charles eşini kraliçe yapmak istiyor

EŞİNİ KRALİÇE YAPMAK İÇİN UĞRAŞIYOR

İngiliz basınından Daily Star, dün bir haber yaptı. Haberde Prens Charles'ın eşi Camilla’yı kraliçe yapmak için her yolu denediği bilgisi paylaşıldı.

Prens Charles, bilindiği üzere birlikte çalkantılı bir evlilik yaşadığı Prenses Diana'nın 1997 yılında vefat etmesiyle daha önce de birlikte olduğu Camilia ile evlendi.

Prens Charles eşini kraliçe yapmak istiyor

'UMUTSUZ' PRENS

İkinci evliliğinde mutluluğu yakalayan Prens Charles, şimdi 2021 yılında tahta oturmak istiyor ve planlar yapıyor. Ancak Buckhingam Sarayı'nın Prens Charles'ın hazırladığı planları engellediği ifade ediliyor. Bu yüzden Prens Charles'ın oldukça 'umutsuz' olduğu da Daily Star'ın haberinde genişçe yer buldu.

İNGİLİZLER PRENS CHARLES'A TEPKİLİ

Bu haberle birlikte İngiltere'de başlayan yeni tartışma konusu gündeme bomba düştü. İngilizler; sosyal medyada da bu konuya tepki yağdırdı. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları, “Prenses Diana’nın hayatını bitirdikten sonra şimdi de İngiliz halkının geleceğiyle uğraşıyor”“Eğer o Kraliçe olursa ben intihar ederim” şeklinde yorumlar yapıldı.

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