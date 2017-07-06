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Prens Charles ve Camilla gösteride gülme krizine girdi

İki genç kızın törende çıkardığı sesleri tuhaf bulan ikili gülmekten kendini alamadı.

06.07.2017 - 13:03
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Galler Prensi ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu olan İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Camilla Parker Bowles geçen hafta Kanada’nın Arctic başkenti Iqaluit’de düzenlenen bir karşılama törenine katıldı.

GÜLME KRİZİNE GİRDİLER

Törende iki genç boğaz şarkıcısının kültürel performansı sırasında gülme krizine giren ikilinin zor anları kameralara takıldı.

Prens Charles ve Camilla gösteride gülme krizine girdi

Prens Charles ve Camilla'yı gülme krizine sokan gösteri VİDEO

SIRA DIŞI SESLER GÜLDÜRDÜ

Çıkarılan seslerin biraz sıra dışı olması nedeniyle alışkın olmadıkları bu kültürel şarkı karşısında Prens Charles ve Camilla gülmemek için epey bir sabretti. Daha sonra birbirlerine bakarak kıkırdamaya başladılar.

Daha sonra bir ara Camilla’nın şarkının ortasında ağlayarak gülmeye başlaması ise kameralara yakalandı.

Prens Charles ve Camilla gösteride gülme krizine girdi

Prens Charles ve Camilla gösteride gülme krizine girdi

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