taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.082
USD
4,7910
EURO
5,6122
ALTIN
189,89
PETR
72,9900

Prens George'un 5'inci yaşı Mustique Adası'nda kutlanacak

Cambridge Dükü Prens William ve eşi Kate Middleton'ın en büyük oğlu 5 yaşına girdi. Prens George'un doğum günü kutlamaları ise Karayipler'de bulunan Mustique Adası'nda gerçekleşecek.

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 11:49..
  1. Haberler
  2. Dünya

22 Temmuz 2013 yılında dünyaya gelen ve İngiltere Kraliyeti'nin üçüncü varisi olan Prens George, bugün 5'inci yaşına girdi.

Prens George'un 5'inci yaşı Mustique Adası'nda kutlanacak

İngiliz Kraliyeti'nin en şık üyesi: Prens George- FOTO GALERİ

AİLECEK KARAYİPLER'E GİDECEKLER

Prens'in doğum gününü çok özel bir şekilde kutlamak isteyen Prens William ve eşi Kate Middleton, çocuklarıyla birlikte Karayipler'deki Mustique Adası'nı ziyaret edecek. Etkinliklerde Kate Middleton'ın ailesi de yer alacak.

Prens George'un 5'inci yaşı Mustique Adası'nda kutlanacak

SARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Dün Kensington Sarayı'nın resmi hesabından paylaşılan bu fotoğrafla Prens George'un 5 yaşına girdiği resmi olarak duyuruldu.

Fotoğrafın altına ise, " Cambrdige Dük ve Düşesi; Prens George'un 5'inci yaş günü vesilesiyle bu fotoğrafı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Herkese tüm güzel mesajları için de teşekkür ediyorlar." şeklinde bir yazı paylaşıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beren Saat bikinili fotoğrafını paylaştı

Beren Saat bikinili fotoğrafını paylaştı

259
Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı

Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı

34
İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor

İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor

45
Fikret Orman: Beşiktaş'ta satılmayacak oyuncu yok

Fikret Orman: Beşiktaş'ta satılmayacak oyuncu yok

43
Demet Sağıroğlu: Amerika'da kadının kılına zarar gelmez

Demet Sağıroğlu: Amerika'da kadının kılına zarar gelmez

414
Kediciklerin ilk ifadeleri

Kediciklerin ilk ifadeleri

24
Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı

Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM