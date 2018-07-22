Prens George'un 5'inci yaşı Mustique Adası'nda kutlanacak

22 Temmuz 2013 yılında dünyaya gelen ve İngiltere Kraliyeti'nin üçüncü varisi olan Prens George, bugün 5'inci yaşına girdi.

İngiliz Kraliyeti'nin en şık üyesi: Prens George- FOTO GALERİ



AİLECEK KARAYİPLER'E GİDECEKLER

Prens'in doğum gününü çok özel bir şekilde kutlamak isteyen Prens William ve eşi Kate Middleton, çocuklarıyla birlikte Karayipler'deki Mustique Adası'nı ziyaret edecek. Etkinliklerde Kate Middleton'ın ailesi de yer alacak.

SARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Dün Kensington Sarayı'nın resmi hesabından paylaşılan bu fotoğrafla Prens George'un 5 yaşına girdiği resmi olarak duyuruldu.

Fotoğrafın altına ise, " Cambrdige Dük ve Düşesi; Prens George'un 5'inci yaş günü vesilesiyle bu fotoğrafı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Herkese tüm güzel mesajları için de teşekkür ediyorlar." şeklinde bir yazı paylaşıldı.