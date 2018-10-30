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Prens Harry düğün öncesi gerildi

Prens Charles'a yakınlığıyla bilinen biyografi yazarı Robert Jobson'ın kitabı, düğün öncesi gerginlikleri gün yüzüne çıkarttı.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 06:22..
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Prens Charles'a yakınlığıyla bilinen biyografi yazarı Robert Jobson'ın kaleme aldığı Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams (Charles 70 Yaşında: Düşünceler, Umutlar ve Düşler) adlı kitabında ailenin herkes tarafından bilinmeyen özelliklerini gözler önüne serdi.

Prens Harry düğün öncesi gerildi

PRENS EVLİLİK ÖNCESİ GERİLDİ

Jobson'ın, Prens Charles'ın 70'inci doğum günü nedeniyle hazırladığı kitap Prens Harry'nin Meghan Markle ile evliliği öncesinde yaşadığı gerilimi de ortaya çıkardı.

Kitapta iddia edildiğine göre Prens Harry, evlilik öncesi dönemde çok gergin, huysuz ve sabırsızdı. Kraliyet ailesinin yanında çalışanlar bu dönemde Prens Harry ile iletişim kurmakta çok büyük zorluklar yaşadı.

Jobson'ın kitabında ileri sürüldüğüne göre Prens Harry, düğün hazırlıkları sırasında saray çalışanlarına karşı sesini yükselterek ve sert bir tonda "Meghan ne istiyorsa alacak" diye son noktayı koydu.

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