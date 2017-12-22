Prens Harry ve Markle nişan fotoğraflarını paylaştı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Noel yemeğine Prens Harry nişanlısı Markle ile birlikte katıldı. Kraliçe'nin gelenekleri bozarak çifti yemeğe çağıması dikkatlerden kaçmadı.

TARİHE GEÇECEK

Bu yemek davetiyle birlikte Markle, ilk kez Kraliyet Ailesi’nin resmi bir davetine katıldı. Ayrıca Markle, kraliyet ailesinin ilk dul, ilk melez ve ilk Yahudi gelini olarak da tarihe geçecek.

NİŞAN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Yemeğin hemen ardından Kensington Sarayı, çiftin nişan fotoğraflarını basınla paylaştı.

('Teşekkür mesajı' olarak lanse edilen fotoğraf)

SEVENLERİNE 'TEŞEKKÜR MESAJI'

Kensington Saray'nın paylaştığı bu son fotoğrafın çiftin sevenlerine "teşekkür mesajı" olduğu belirtildi.