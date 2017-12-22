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Prens Harry ve Markle nişan fotoğraflarını paylaştı

Kensington Sarayı, Prens Harry ve Meghan Markle'ın nişan fotoğraflarını basına sundu.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 14:40..
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Noel yemeğine Prens Harry nişanlısı Markle ile birlikte katıldı. Kraliçe'nin gelenekleri bozarak çifti yemeğe çağıması dikkatlerden kaçmadı.

Prens Harry ve Markle nişan fotoğraflarını paylaştı

TARİHE GEÇECEK

Bu yemek davetiyle birlikte Markle, ilk kez Kraliyet Ailesi’nin resmi bir davetine katıldı. Ayrıca Markle, kraliyet ailesinin ilk dul, ilk melez ve ilk Yahudi gelini olarak da tarihe geçecek.

Prens Harry ve Markle nişan fotoğraflarını paylaştı

NİŞAN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Yemeğin hemen ardından Kensington Sarayı, çiftin nişan fotoğraflarını basınla paylaştı.

Prens Harry ve Markle nişan fotoğraflarını paylaştı

('Teşekkür mesajı' olarak lanse edilen fotoğraf)

SEVENLERİNE 'TEŞEKKÜR MESAJI'

Kensington Saray'nın paylaştığı bu son fotoğrafın çiftin sevenlerine "teşekkür mesajı" olduğu belirtildi.

Prens Harry ve Markle nişan fotoğraflarını paylaştı

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