Prens Harry ve Meghan Markle 19 Mayıs'ta evleniyor

Kensington Sarayı, Prens Harry ve Meghan Markle'ın 19 Mayıs 2018 tarihinde evleneceğini açıkladı.

REUTERS/Toby Melville

DÜĞÜN TÖRENİ KRALİYET AİLESİ TARAFINDAN KARŞILANACAK

Nişanlandıklarını geçtiğimiz ay duyuran çift, törenin Winsdor Kalesi'ndeki St. George Şapelinde gerçekleşeceğini söyledi.

Düğün töreni, Prens William'ın FA başkanı olarak yer aldığı FA Cup finaliyle aynı tarihte gerçekleşecek. Tören ve törende yer alacak tüm servis, müzik, süsleme gibi ihtiyaçlar Kraliyet ailesi tarafından karşılanacak.

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MARKLE VAFTİZ EDİLECEK

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre çift, Noel tatilini Sandringham'da Kraliçe'yle birlikte geçirecek. Protestan olan Markle düğünden önce İngiliz Kilisesi tarafından vaftiz edilecek.

REUTERS/Toby Melville