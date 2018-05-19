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Prens Harry ve Meghan Markle evlendi

Dünyanın merakla beklediği düğün, bugün büyük bir ihtişamla gerçekleşti.

Haber Merkezi | 19.05.2018 - 15:17..
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Prens Harry ve Meghan Markle evlendi

Dünya basınının gözü haftalar öncesinde bile bu düğündeydi. Beklenen zaman geldi ve İngiltere'nin veliaht Prensi Harry ve aktrist Meghan Markle St George Şapeli'nde dünyaevine girdi.

İLİŞKİLERİ EVLİLİKLERİYLE TAÇLANDI

Prens Harry ile oyuncu Meghan Markle'ın 1.5 yıl önce ortak bir arkadaşlarının tanıştırmasıyla başlayan aşkları bugün evlilik ile taçlandı.

Meghan Markle ve Prens Harry evlendi İZLE

İNGİLİZLER KAMP KURDU

Törenin gerçekleşeceği yerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Hatta İngilizler sadece bu düğüne şahit olabilmek için haftalar öncesinden kamp kurdu.

Prens Harry ve Meghan Markle evlendi- FOTO GALERİ

Prens Harry ve Meghan Markle evlendi

181 MİLYON HARCANDI

Görkemli kutlamanın güvenliğini 3 bin polis sağladı. Düğünün güvenliği için ise toplamda 181.5 milyon lira harcandı.

Düğüne Victoria- David Beckham çiftinden, Serena Williams- Alex Ohanian, Amal- George Clooney'den Oprah Winfrey'e kadar birçok ünlü katıldı.

Prens Harry ve Meghan Markle evlendi

EN PAHALI YÜZÜK

Düğünde en çok konuşulanlar arasında Prens Harry'nin Meghan Markle'a taktığı yüzük oldu. Yüzük ince, ucuz ve basit gibi görünse de oldukça pahalı bir yüzük olarak tarihe geçti.

Prens Harry ve Meghan Markle evlendi

5 METRE UZUNLUĞUNDA DUVAK

Markle'ın gelinliğindeki duvak 5 metre uzunluğunda ve ipek olarak tasarlandı. Markle'ın saçını Serge Normant yaparken makyajını uzun süredir yakın arkadaşı olduğu makyöz Daniel Martin yaptı.

PRENSES DİANA'NIN SEVDİĞİ ÇİÇEK GELİN BUKETİNDE

Prens Harry; Markle'ın gelin çiçeğini Kensington Sarayı'ndan topladığı çiçeklerde bir araya getirdi. Prens Harry özellikle Prenses Diana'nın sevdiği unutmabeni çiçeğini kullandı.

KRALİYET AİLESİNDE BİR İLK

600 davetli Kraliçe tarafından organize edilen ve St George Salonu'nda düzenlenecek bir törene katılacak. Bu törende ise Meghan Markle bir konuşma yapacak ve bu Kraliyet tarihinde bir ilk olacak. Çünkü daha önce Kraliyet ailesine dahil olan kimse bu tarz bir konuşma yapmadı.

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