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Prens Harry ve Meghan Markle için hatıra para bastırıldı

19 Mayıs'Ta dünyaevine girecek Prens Harry ve Meghan Markle için özel para tasarlandı.

İHA | 01.05.2018 - 16:04..
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Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle, 19 Mayıs’ta görkemli bir törenle dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Tören Windsor Castle’ın içindeki St George’s Chapel’de kıyılacak. Harry ve Megan’ın kraliyet düğününü kutlamak için yeni 5 poundluk hatıra paralar bastırıldı.

Prens Harry ve Meghan Markle için hatıra para bastırıldı

GÜMÜŞ BAKIR VE NİKELDEN YAPILDI

Üstlerinde Prens Harry ve Meghan Markle’ın çiftin birbirlerinin gözlerine sevgiyle bakan bir tasvir olan hatıra paralar gümüş, bakır ve nikelden oluşuyor. Bugünden itibaren satın alınabilecek olan tasarım, Royal Mint’in Sikke Tasarım ekibinin bir üyesi olan Jody Clark tarafından oluşturuldu.

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