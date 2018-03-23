Prens Harry ve nişanlısının düğün davetiyeleri hazır

İngiltere Kraliyet ailesinin beşinci varisi Prens Harry, 19 Mayıs’ta rüya gibi bir törenle nişanlısı ABD’li aktrist Meghan Markle ile dünyaevine girecek.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Prens William’dan sonra aile yaşantısı en çok merak edilen Prens Harry’nin evlenmesine çok kısa bir süre kalırken hazırlıklar da son sürat devam ediyor. Hazırlıkların ilk aşaması ise düğün davetiyeleri oldu.

DÜĞÜN DAVETİYESİ HAZIR

Dün akşam saatlerinde Kensington Saray’ından düğün hazırlıklarının ilk aşaması hakkında bilgi verildi.

Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle’ın davetiyeleri basıldı ve dağıtılmaya başlandı bile. Kensington Sarayı’nın resmi Twitter sayfasından dün düğün davetiyelerinin basıldığı ve dağıtıma çıktığı belirtildi.

ALTIN TOZLARLA KAPLANDI

Düğün davetiyelerinin basımı için kullanılan makineler ise 1930 yılından bu yana hizmet veriyor ve davetiyeler hazırlanırken özellikle de altın tozlar kullanıldı. Düğün davetiyesinin üzerinde Galler Prensi’nin simgesi üç tüy altın tozlarıyla yapılırken, yazıda ise normal mürekkep kullanıldı.

HALK DA DAVET EDİLDİ

Asıl ilginç olan ise 2 bin 640 adet basılan davetiyeler halkın da eline ulaşabilecek. Yani bu da demek oluyor ki İngiliz Kraliyeti halkını bu özel güne davet etti.

DÜĞÜN SONRASI RESEPSİYON YAPILACAK

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, düğün davetiyesinde düğünün yapılacağı tarih ve yer bilgileri yer alırken, düğün sonrasında Windsor Kalesi’nde bir resepsiyon düzenleneceği belirtildi. Ayrıca düğün davetiyesinde kıyafet zorunluluğu da yer aldı. Buna göre; erkekler jaketatay ve takım elbise giymek zorundayken, kadınlar da kıyafet ve şapka zorunluluğu ile karşılaştı.

PRENS HARRY'NİN ESKİ SEVGİLİLERİ DE KATILACAK

İngiliz basınında ise kimlerin davet edileceği ile ilgili çeşitli iddialar da yer aldı. İddialara göre; Prens Harry’nin eski sevgilisi şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding’in, erkek arkadaşı Caspar Jopling ile düğüne katılabilir. Hatta The Sun’a konuşan bir kaynak, “Ellie, Harry ile dost olarak kaldı ve düğün için çok heyecanlı” dedi.

DÜĞÜN ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

Ayrıca Prens Harry’nin daha önce sevgilisi olan Chelsy Davy ve Cressida Bonas’ın da düğüne katılacağı gelen bilgiler arasında. Daha önce Prens William’ın evliliğinde de olduğu gibi Prens Harry ve Meghan Markle’ın evlilikleri tüm ihtişamıyla dünya tarihine adını yazdıracak. Sadece ihtişamıyla değil, davet edilen ünlü kişilerle de adından uzunca bir süre söz ettirecek.