Prens Harry ve nişanlısının ilk röportajı yayınlandı

İngiltere Kraliyeti'nin beşinci varisi Prens Harry, dün ABD'li aktrist Meghan Markle ile nişanlandığını duyurdu.

ÇİFT BİRLİKTE İLK RÖPORTAJINI VERDİ

2018 Yılında evleneceklerini açıklayan genç çift, basının karşısına çıktı ve birlikte ilk röportajlarını Kensington Sarayı içindeki Nottingham Köşkü'nde verdi.

Prens Harry'e nasıl evlilik teklifi ettiği soruldu. Prens Harry, evlilik teklifi sırasında tek ayağı üzerinde durduğunu belirtirken Markle, "Mükemmel bir sürprizdi. Çok tatlı, doğal ve romantikti. Tek dizi üzerine çöktü" diye konuştu.

Prens Harry de "Bitirmeme izin vermedi. 'Şimdi evet diyebilir miyim' dedi" ifadelerini kullandı. Harry "Sonra sarılmalar oldu ve parmağıma yüzüğü taktım. Ona 'sana yüzüğü verebilir miyim' dedim. O da 'Ah evet yüzük' dedi. Gerçekten güzel bir andı. Sadece ikimizdik. Sanırım ona sürpriz yapmayı da başardım" sözlerini sarf etti.

"TATİLE GİTTİK"

Prens Harry ayrıca, "Ben hiç Suits dizisini izlemedim. Meghan'ı daha önce duymamıştım. Onu gördüğümde olumlu anlamda çok şaşırdım. Orada oturuyordum ve ben 'Daha iyisini yapmalıyım' diye düşündüm. 'Oturmalıyım ve iyi bir sohbet etmeliyim' diye düşündüm. Sizin çevrenizde olmayan birisi ile, hakkımda çok şey bilmeyen birisi ile tanışmak çok rahatlatıcıydı. Baştan beri çok tazeleyiciydi ve birbirimizi adım adım tanımaya başladık. Ve sadece 2 randevu sonra büyük bir adım atarak birlikte hiçliğin ortasına tatile gittik. Birlikte çadırı paylaştık. Onu hızlı bir şekilde tanımak gerçekten mükemmeldi" ifadelerini kullandı.

'ANNEM, MEGHAN'IN EN İYİ ARKADAŞI OLURDU

Prens Harry BBC muhabirinin "Anneniz Meghan hakkında ne düşünürdü ya da söylerdi?" sorusuna da "En iyi arkadaşı olurdu. Onun (Prenses Diana) ayın üzerinden zıpladığını ve benim için çok heyecanlı olduğunu hayal ediyorum. Fakat, eğer burada olsaydı muhtemelen aralarından su sızmazdı. Meghan annemin en yakın arkadaşı olurdu" yanıtını verdi.