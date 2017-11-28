taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.459
USD
3,9331
EURO
4,6743
ALTIN
163,57
PETR
63,3300

Prens Harry ve nişanlısının ilk röportajı yayınlandı

Prens Harry ve ABD'li aktris nişanlısı Meghan Markle, gelecek planlarını birlikte katıldıkları ilk röportajlarında açıkladı.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 14:26..
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Kraliyeti'nin beşinci varisi Prens Harry, dün ABD'li aktrist Meghan Markle ile nişanlandığını duyurdu.

Prens Harry ve nişanlısının ilk röportajı yayınlandı

ÇİFT BİRLİKTE İLK RÖPORTAJINI VERDİ

2018 Yılında evleneceklerini açıklayan genç çift, basının karşısına çıktı ve birlikte ilk röportajlarını Kensington Sarayı içindeki Nottingham Köşkü'nde verdi.

Prens Harry'e nasıl evlilik teklifi ettiği soruldu. Prens Harry, evlilik teklifi sırasında tek ayağı üzerinde durduğunu belirtirken Markle, "Mükemmel bir sürprizdi. Çok tatlı, doğal ve romantikti. Tek dizi üzerine çöktü" diye konuştu.

Prens Harry de "Bitirmeme izin vermedi. 'Şimdi evet diyebilir miyim' dedi" ifadelerini kullandı. Harry "Sonra sarılmalar oldu ve parmağıma yüzüğü taktım. Ona 'sana yüzüğü verebilir miyim' dedim. O da 'Ah evet yüzük' dedi. Gerçekten güzel bir andı. Sadece ikimizdik. Sanırım ona sürpriz yapmayı da başardım" sözlerini sarf etti.

Prens Harry ve nişanlısının ilk röportajı yayınlandı

"TATİLE GİTTİK"

Prens Harry ayrıca, "Ben hiç Suits dizisini izlemedim. Meghan'ı daha önce duymamıştım. Onu gördüğümde olumlu anlamda çok şaşırdım. Orada oturuyordum ve ben 'Daha iyisini yapmalıyım' diye düşündüm. 'Oturmalıyım ve iyi bir sohbet etmeliyim' diye düşündüm. Sizin çevrenizde olmayan birisi ile, hakkımda çok şey bilmeyen birisi ile tanışmak çok rahatlatıcıydı. Baştan beri çok tazeleyiciydi ve birbirimizi adım adım tanımaya başladık. Ve sadece 2 randevu sonra büyük bir adım atarak birlikte hiçliğin ortasına tatile gittik. Birlikte çadırı paylaştık. Onu hızlı bir şekilde tanımak gerçekten mükemmeldi" ifadelerini kullandı.

Prens Harry ve nişanlısının ilk röportajı yayınlandı

'ANNEM, MEGHAN'IN EN İYİ ARKADAŞI OLURDU

Prens Harry BBC muhabirinin "Anneniz Meghan hakkında ne düşünürdü ya da söylerdi?" sorusuna da "En iyi arkadaşı olurdu. Onun (Prenses Diana) ayın üzerinden zıpladığını ve benim için çok heyecanlı olduğunu hayal ediyorum. Fakat, eğer burada olsaydı muhtemelen aralarından su sızmazdı. Meghan annemin en yakın arkadaşı olurdu" yanıtını verdi.

İlginizi Çekebilir
ABD ve Rus savaş uçakları arasında it dalaşı
ABD'nin istihbarat uçağı ile Rus jeti arasında Karadeniz'de gerilime neden oldu.
ABD'li adam evinin balkonundan reklam panosuna atladı
ABD'de bir adamın balkonundan reklam panosuna korkusuzca atladığı anlar anbean kaydedildi.
Rusya'dan 'Körfez'de gerginlik artıyor' uyarısı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, körfez bölgesinde yaşanan gerilim konsunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
Almanların tırlı saldırı testi
Almanya'da birçok kentte Noel pazarları açıldı, ancak geçen yıl Berlin'deki saldırının etkisiyle bu yıl pazarlar sıkı bir şekilde korunuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

231
Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

164
Rize'de cam filmi yasağı yok

Rize'de cam filmi yasağı yok

157
İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kesti

İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kesti

48
Din İşleri 'Bitcoin caiz değildir' dedi

Din İşleri 'Bitcoin caiz değildir' dedi

205
Lidya Özdemiroğlu'na annesinden destek

Lidya Özdemiroğlu'na annesinden destek

171
CHP'li Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı

CHP'li Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı

212
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM