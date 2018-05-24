taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.892
USD
4,6289
EURO
5,4246
ALTIN
192,80
PETR
79,4400

Prens Harry'yi arı soktu

Babası Prens Charles'ın doğum günü nedeniyle yaptığı konuşma sırasında kulağını arı sokan Prens Harry'ye eşi Meghan Markle güldü.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 08:06..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Windsor kentindeki kraliyet şatosunda 19 Mayıs günü düzenlenen bir düğünle evlenen çiçeği burnunda çift 33 yaşındaki Prens Harry ile 36 yaşındaki Meghan, düğün sonrası ilk kez bir etkinliğe katıldı.

Prens Charles'ın 70'inci yaş günü kutlaması nedeniyle Buckingham Sarayı'nın bahçesinde gerçekleşen etkinlikte babasıyla ilgili konuşma yapan Prens Harry'nin başı bir arıyla dertteydi.

Arının kulağını sokmasıyla duraksayan Harry'ye birçok kişiyle birlikte eşi Meghan Markle da güldü.

Prens Harry'yi arı soktu ViDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karamollaoğlu, Atatürk için 'Putlaştırmaya karşıyım' dedi

Karamollaoğlu, Atatürk için 'Putlaştırmaya karşıyım' dedi

237
Erdoğan: Atatürk Havalimanı dev bir millet bahçesi olacak

Erdoğan: Atatürk Havalimanı dev bir millet bahçesi olacak

185
ABD'den S-400 itirafı: Uçaklarımızı ilk günden vurur

ABD'den S-400 itirafı: Uçaklarımızı ilk günden vurur

125
Erdoğan, seçim maratonuna Erzurum'dan başlıyor

Erdoğan, seçim maratonuna Erzurum'dan başlıyor

104
Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var

Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var

73
Sevgilisiyle buluşan eski kocasını, kadının eşine yakalattı

Sevgilisiyle buluşan eski kocasını, kadının eşine yakalattı

38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anket sonuçları soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anket sonuçları soruldu

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM