Windsor kentindeki kraliyet şatosunda 19 Mayıs günü düzenlenen bir düğünle evlenen çiçeği burnunda çift 33 yaşındaki Prens Harry ile 36 yaşındaki Meghan, düğün sonrası ilk kez bir etkinliğe katıldı.
Prens Charles'ın 70'inci yaş günü kutlaması nedeniyle Buckingham Sarayı'nın bahçesinde gerçekleşen etkinlikte babasıyla ilgili konuşma yapan Prens Harry'nin başı bir arıyla dertteydi.
Arının kulağını sokmasıyla duraksayan Harry'ye birçok kişiyle birlikte eşi Meghan Markle da güldü.
Prens Harry'yi arı soktu ViDEO