Prens Henrik'in cesedi yakılacak

Mısır'da, ocak ayı sonlarında seyahat ederken zatürree hastalığına yakalandığı belirlenen ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a nakledilen Prens Henrik’in sol akciğerinde bir tümör oluştuğu, daha sonra da enfeksiyona yakalandığı belirtilmişti. Geçtiğimiz Çarşamba bu hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden Danimarka Prensi Henrik'in cenazesinin akıbeti belli oldu.

CESEDİ YAKILACAK

Kraliyet Sarayı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Prens Henrik'in vasiyeti üzerine, yakılan cesedin küllerinin yarısı Danimarka denizlerine serpilecek, diğer yarısı da Kraliyet Ailesinin Fredensborg Sarayı'ndaki özel bahçesine gömülecek.

GELENEKLERE TERS

Danimarka kraliyet ailesinin geleneklerine göre kral ve kraliçe yan yana gömülürken, kendisine kral unvanı verilmediği için, eşi Kraliçe 2. Margrethe'ye kızan Prens Henrik, geçen yaz yaptığı açıklamada, eşinin kendisine gerekli saygıyı göstermediği gerekçesiyle yanına gömülmek istemediğini söylemişti.

CENAZE KOPENHAG'A GETİRİLDİ

Öte yandan geçen salı gecesi, Fredensborg Sarayı'nda hayatını kaybeden Prens Henrik’in cenazesi kraliyet ailesinin günlük yaşamını sürdürdüğü Amalienborg Sarayı'na getirildi.

Fredensborg Sarayı'nın önünde toplanan çok sayıda Danimarkalı, Prens Henrik'in saraydan çıkarılmasını izlerken, birçok kişi de sarayın önüne çiçek koydu.

3 GÜN ZİYARETE AÇIK

Yarın Amalienborg Sarayı'ndan Christiansborg Sarayı Kilisesi’ne taşınacak tabutu, halk 3 gün boyunca ziyaret edebilecek.

RESMİ TÖREN YOK, KÜÇÜK BİR DİNİ TÖREN OLACAK

Prens Henrik'e resmi cenaze töreni düzenlenmeyeceği, 20 Şubat Salı günü Christiansborg Kilisesi'nde, kraliyet ailesi mensupları ve Prens'in yakınlarının katılacağı küçük bir dini tören yapılacağı açıklandı.

NE ZAMAN YAKILACAĞI AÇIKLANMADI

Krematoryumda yakıldıktan sonra küllerinin yarısının Danimarka denizlerine serpilmesini, yarısının ise Fredensborg Sarayı’nda ailenin özel bahçesine gömülmesini vasiyet eden Prens Henrik’in bu isteğinin ne zaman gerçekleştirileceği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

PRENS HENRİK KİMDİR

Fransa'da 1934'da doğan Kont Henri Marie Jean Andre, Kraliçe 2. Margrethe ile 1967'de evlenmesinin ardından Prens Henrik unvanını aldı.

8 torun sahibi çiftin büyük oğulları Veliaht Prens Frederik 1968, Prens Joachim ise 1969'da dünyaya geldi.

Prens Henrik, kendisine kral unvanı verilmediği için Kraliyet ailesi geleneklerinin aksine, eşi Kraliçe 2. Margrethe ile yan yana gömülmek istemediğini bildirmişti.

Danimarka Prensi Kraliçe eşi ile aynı yere gömülmeyi reddetti



