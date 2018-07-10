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Prens Louis vaftiz edildi

İngiltere tahtının ikinci varisi Prens William ve eşi Kate Middleton'ın yeni doğan bebekleri Prens Louis'in vaftizi için tören düzenlendi.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 09:02..
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Cambridge Dükü William ve Düşesi Middleton'ın 23 Nisan'da dünyaya gelen oğulları Prens Louis St. James Sarayı’ndaki Kraliyet Şapeli’nde vaftiz edildi. Törene Kraliyet Ailesi’nin önde gelen üyeleri katıldı.

Prens Louis vaftiz edildi

KRALİÇE ELIZABETH KATILAMADI

Kraliçe Elizabeth'in yoğun programından dolayı katılamadığı belirtilirken törene Prens Charles, Cornwall Düşesi Camilla, Pren Harry Meghan Markle, Pippa Middleton, Carole Middleton gibi ailenin önde üyeleri de katılmayı ihmal etmedi.

Prens Louis vaftiz edildi

AİLENİN BEŞ ÜYESİ İLK KEZ AYNI KAREDE

Prens William ve Kate Middleton çifti üç cocuğuyla birlikte ilk kez basına poz verdi. Cambridge Dük ve Düşesi'nin en büyük çocukları Prens George (4), Prenses Charlotte (3) ve 11 haftalık Prens Louis ilk kez ebeveynleriyle aynı karede bulundu.

Prens Louis vaftiz edildi

PRENS HARRY'DEN YEĞENİNE 46 BİN LİRALIK HEDİYE

Ayrıca Prens Harry'nin, yeğenine vaftiz hediyesi olarak 8 bin sterlinlik, yani 46 bin liralık Winnie The Pooh kitabının 1926 yılına ait ilk basımını aldığı duyuruldu.

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