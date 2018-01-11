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Prens Selman Filistin'e İsrail-Arap ittifakını anlattı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Filistin yönetimine, "İsrail-Arap ittifakı" konusunu bildirdi ve"Yüzyılın anlaşması" planını paylaştı.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 08:56..
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Filistin yönetiminin, ABD'nin Filistin-İsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı ve "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirdiği plandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman aracılığıyla haberdar edildiği belirtildi.

PRENS SALMAN ARACI OLDU

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Mecdalani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner'in "yüzyılın anlaşması" ile ilgili ayrıntıları Prens Selman'a aktardığını, onun da bu bilgileri Filistin tarafıyla paylaştığını söyledi.

Mecdalani, Prens Muhammed aracılığıyla, ABD yönetimine, Filistin-İsrail barış sürecinde Arap Barış Planı'nı temel aldıklarını ilettiklerini, ABD'nin de Filistin'in tutumundan vazgeçmeyeceğine ikna olduğunu dile getirdi.

Prens Selman Filistin'e İsrail-Arap ittifakını anlattı

"ANLAŞMA, İRAN'A KARŞI İSRAİL-ARAP İTTİFAKI ÜZERİNE KURULU"

ABD'nin hazırladığı söz konusu planı "Filistin meselesinin tasfiyesi" olarak niteleyen Mecdalani, "Anlaşma, İran'a karşı İsrail-Arap ittifakı üzerine kurulu." dedi.

Mecdalani ayrıca, Filistin yönetiminin, 14 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyi toplantısında kararlı ve önemli adımlar atacağına işaret etti. Filistinli yetkili, FKÖ Yönetim Kurulu'nun, Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında cumartesi günü toplanacağını ve FKÖ Siyasi Komitesi'nin sunduğu önerileri değerlendireceğini aktardı.

19 MADDELİK BELGE

FKÖ Siyasi Komitesi dün, Filistin Merkez Konseyi toplantısında tartışılması için tavsiye niteliğinde 19 maddelik bir belge yayımlamıştı. Belgedeki en önemli başlıklar arasında "İsrail, Filistin devletini tanıyıncaya kadar FKÖ'nün İsrail'i tanımasının askıya alınması, Tel Aviv yönetimiyle ekonomik, siyasi ve güvenlik ilişkilerinin sınırlandırılması ve 'Filistin yönetimi' aşamasından 'işgal altındaki devlet' aşamasına geçilmesi için plan yapılması" yer almıştı.

Filistin Merkez Konseyi'nin, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenleyeceği toplantıda, ABD Başkanı Trump'un Kudüs kararına verilecek yanıtların tartılışması bekleniyor.

Arap Birliği'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2002'de düzenlediği zirvede, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması, Filistinli mültecilerin sorununa adil çözüm bulunması, İsrail'in, Suriye'de Golan Tepeleri ile Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi, karşılığında da Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması ve ilişkilerini normalleştirmesini" öngören Arap Barış Planı kabul edilmişti.

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