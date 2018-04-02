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Prens Selman yine tarz değiştirdi

Amerika'ya gidince entarisini bir kenara bırakan Veliaht Prens, takım elbiseden sonra kot pantolonu da keşfetti.

AA | 02.04.2018 - 09:56..
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Prens Selman yine tarz değiştirdi

Amerika ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri geliştirmek isteyen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, ülkedeki temaslarına ara vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ikili görüşmeden sonra, ülkedeki temaslarına devam eden Prens Selman'ın son adresi Kaliforniya eyaletindeki Virgin Galactic şirketi oldu.

Şirketin CEO'su Richard Branson ile bir araya gelen Selman, yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ, KOT, KUNDURA

Entarisini çıkaran Prens, önceki görüşmelerinde takım elbise giymeyi tercih ediyordu.

Selman, Kaliforniya ziyaretinde ise güneş gözlüğü takıp, kot pantolon giydi.

Prens Selman yine tarz değiştirdi

Prens Selman yine tarz değiştirdi

Prens Selman yine tarz değiştirdi

Prens Selman yine tarz değiştirdi

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