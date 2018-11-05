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Prens Talal ABD'de Selman için destek istedi

Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle gözlerin çevrildiği Prens Selman'a destek geldi. Suudi Prens Velid bin Talal, Veliaht Prens Selman'a zaman tanınması gerektiğini savundu.

AA | 05.11.2018 - 03:19..
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Prens Talal ABD'de Selman için destek istedi

Milyarder iş adamı Prens Talal, Amerikan Fox News kanalında yayınlanan "Sunday Morning Futures" adlı programa konuk oldu.

Prens Talal ABD'de Selman için destek istedi

"YÜZDE 100 AKLANACAK"

Programda Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında açıklamalarda bulunan Talal, "Lütfen soruşturmanın bitmesi için (Suudi Arabistan'a) biraz zaman verin." diye konuştu.

Talal, "Programınız aracılığıyla Suudi Arabistan'a soruşturmanın sonuçlarını mümkün olan en kısa zamanda açıklaması çağrısı yapıyorum. Bu soruşturma sonucunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin yüzde yüz aklanacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

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