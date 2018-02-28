İngiltere Kraliyeti'nin üçüncü varisi ve Cambridge Dükü olan Prens William, 2011 yılında 'Kraliyet Vakfı'nı kurdu. Bu kuruluşun birinci yıl dönümü vesilesiyle bugün bir forum düzenlendi.

PRENS HARRY VE NİŞANLISI MARKLE DA ORADAYDI

Prens William, forumun açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 7 aylık hamile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton da eşine eşlik etti. Genç çifti Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle da yalnız bırakmadı. Forumda Markle, 'kadınların hayatta parlaması için yardım edilmesi gerektiği' savundu. Hatta Markle'ın elinden geleni yapacağını belirtmesi İngiliz basınında geniş yer aldı.

"ANLAŞAMADIĞIMIZ OLUYOR"

Kuruluşun görevlerinin ve yardımlarının anlatıldığı forumda ilginç bir an da yaşandı. Sunucu, "Ailece birlikte yaptığınız işler çok güzel, ama sormak zorundayım aranızda anlaşamadığınız da oluyor mu?" şeklinde bir soru sordu.

Bu soruyu beklemeyen aile, önce gülse de ardından Prens William, "Evet, anlaşamadığımız oluyor." diye cevap verdi. Bu cevabın ardından salonda gülüşmeler duyuldu.

Prens William: Anlaşamadığımız oluyor İZLE



"HAYATIMIZIN SONUNA KADAR BERABERİZ"

Prens Harry ise konuya açıklık getirerek hatta biraz da durumu toparlayarak, "Dördümüz de farklı kişiliklere sahibiz. Hepimiz de farklılık yaratmak için tutkuluyuz. Ancak hepimizin farklı fikirleri var ve fikirlerin farklı olması gerçekten de işe yarıyor. Ailece birlikte çalışmanın tabi ki zorlukları var herkes gülüyor haklılar ancak biz hayatımızın sonuna kadar bir aradayız." dedi.