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Prens William eşini bırakıp tatilde çapkınlık yaptı

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyelerinden Prens William, İsviçre tatiline ailesiyle gitmeyip çapkınlık peşine düşünce yakalandı.

15.03.2017 - 16:51
  1. Haberler
  2. Dünya

Ülkesindeki resmi tatili fırsat bilen 34 yaşındaki Prens, bu kez yanına eşi Kate Middleton ve çocuklarını almadan, üç yakın arkadaşıyla birlikte İsviçre tatiline çıktı.

Önce gündüz vakti iki sarışınla görüntülendi. Ardından da gittiği gece kulübünde sergilediği dans gösterisiyle manşetlere çıktı.

Bol bol kayak yapan Prens William, burada tanıştığı iki sarışınla da samimi görüntüler sergiledi.

Prens William eşini bırakıp tatilde çapkınlık yaptı

AVUSTRALYALI MODELLE SAMİMİ ANLAR

Prens, önceki gün bölgenin en gözde restoranlarından biri olan La Vache'de Avustralyalı model Sophie Taylor ve onun arkadaşı Rosie Peate ile birlikte yemek yedi. Bu sırada üçlünün arasındaki samimiyet de gözden kaçmadı.

Prens William eşini bırakıp tatilde çapkınlık yaptı

DJ KABİNİNE GİRDİ

Prens William akşam da gittiği kulüpte sergilediği dans gösterisiyle geceye damgasını vurdu. Bir ara DJ kabinine de giren Prens William'ın gösterisi kulüpteki diğer konuklar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Bu sırada Prens'in öğle yemeği yediği Taylor ve Peate ise etrafta görünmüyordu. Kulüpteki diğer konuklar Prens William'ı o şekilde dans ederken gördüklerinde gözlerine inanamadıklarını söylediler.

Prens William eşini bırakıp tatilde çapkınlık yaptı

ESRAR KONULU RAP SÖYLEYİP DANS ETTİ

Prens'in, esrar içmekle ilgili sözlere sahip olan rap şarkısıyla sergilediği dans onlarca kişinin cep telefonuna kaydedildi. Bu sırada Prens Wililam'ın korumalarının kimseyi durdurmaya çalışmaması da dikkat çekti.

"PRENS SEVİMLİ BİR İNSAN"

Prens William'la yemek yedikten sonra tüm dünyanın dikkatini çeken Avustralyalı Sophie Taylor'ın annesi de İngiliz Daily Telegraph gazetesine konuştu.

Anne Taylor "Kızım, Prens'le tanıştıktan sonra birkaç kadeh içki içtiklerini anlattı. Prens'in sevimli bir insan olduğunu söyledi" dedi.

Prens William eşini bırakıp tatilde çapkınlık yaptı

GÖZLER AVUSTRALYALI MODELDE

Prens William ile yemek yedikten sonra bütün dünyanın ilgisini üzerinde toplayan 24 yaşındaki Sophie Taylor, Avustralyalı ancak uzun süredir İsviçre'de yaşıyor. Bir gece kulübünde çalışan Taylor aynı zamanda modellik de yapıyor.

Ülkesindeki resmi kutlamaya katılmadığı için eleştirilen Prens William, yakın arkadaşları Guy Pelly, Tom van Straubenzee ve James Meade ile birlikte İsviçre'de kayak tatiline çıkmıştı.

Prens William eşini bırakıp tatilde çapkınlık yaptı

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