Prens William İsrail'i ziyaret edecek

24-28 Haziran arası gerçekleşecek ziyaret, Ürdün'ün başkenti Amman'dan başlayacak, Tel Aviv ve Kudüs'ün ardından Ramallah'ta sona erecek.

KURULUŞUNDAN BERİ ZİYARET EDİLMEMİŞTİ

İngiliz Kraliyet Ailesi, İsrail'i 1948'deki kuruluşundan beri ziyaret etmiyor. Daha önce William'ın babası Prens Charles 2016'da eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in vefatı dolayısı ile Kudüs'ü ziyaret etmişti ancak ziyaret resmi bir nitelik taşımamaktaydı.

TAHTA KİM GEÇECEK

İngiltere'de tahtın varisinin kim olacağına ilişkin de farklı görüşler mevcut. Kamuoyunda Kraliçe 2. Elizabeth'ten sonra 69 yaşındaki Prens Charles’ın yerine oğlu William'ın tahta geçmesine yönelik bir eğilim de bulunuyor.

İngiltere tahtının 2. sıradaki varisi Prens William'ın yeni doğan üçüncü çocuğuyla tahta yeni bir varis de gelmiş oldu ve William'ın kardeşi Prens Harry, taht sırasında 6. sıraya düştü.