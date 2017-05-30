Prens William: Keşke annem de Kate'i tanısaydı

Eşi ve çocuklarıyla dergi için objektif karşısına geçen Prens William, annesi Lady Diana'nın ölümüyle başa çıkabilmek için tam 20 yıl uğraştığını söyledi. Annesini, henüz 15 yaşındayken bir trafik kazasında yitiren Pres William "Annemin Kate'i tanılabilmesini ve çocuklarımın büyüdüğünü görebilmesini çok isterdim" diye konuştu.

Prens William, "Annemin ölümüyle baş etmekte hala güçlük çekiyorum. Çünkü bu birçok insanın acısından çok farklı bir durum. Hikayeyi herkes biliyor, herkes onu tanıyor" dedi.

"ÇOCUKLARIM SARAY DUVARLARI İÇİNDE BÜYÜMEYECEK"

Prens William, çocuklarının normal bir çevrede büyümelerini istediğini ve bunun için elinden geleni yapacağını da belirtti. "Oğlum George'un gerçek yaşamın içinde büyümesini istiyorum" diyen Prens William "Oğlumun saray duvarları içinde büyümesini istemiyorum, o dışarıda olmalı. Her iki çocuğumun da normal bir yaşama sahip olmaları için mücadele edeceğim" dedi.

Prens Charles'tan boşandıktan sonra işadamı Dodi El Fayed ile birlikte olmaya başlayan Lady Diana, 1997 yılında Paris'te paparazzilerden kaçarken geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Prens William o sırada 15 kardeşi Prens Harry de 13 yaşındaydı. Prens Harry de bir süre önce annesinin ölümüyle başa çıkmakta zorlandığını belirten bir açıklama yapmıştı.