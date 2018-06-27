taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.503
USD
4,6288
EURO
5,3727
ALTIN
186,95
PETR
76,8600

Prens William Ramallah'ta Mahmud Abbas ile görüştü

İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi.

AA | 27.06.2018 - 16:44..
  1. Haberler
  2. Dünya

Devlet Başkanlığı Ofisinde gerçekleşen görüşme öncesi Prens William resmi törenle karşılandı.

Filistin'e ziyaretinden dolayı Prens William'a teşekkür eden Abbas, bu ziyaretin Filistin ve İngiliz halkları arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını inandığını söyledi.

Prens William Ramallah'ta Mahmud Abbas ile görüştü

"FİLİSTİN, İSRAİL İLE BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEN YANA"

Abbas, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecine de değinerek, "Filistin tarafı, iki devletli çözüm çerçevesinde 1967 sınırlarında her iki tarafın da barış içinde beraber yaşayabilmesi için İsrail ile barış görüşmelerinden yanadır." ifadelerini kullandı.

Prens William Ramallah'ta Mahmud Abbas ile görüştü

"KALICI BARIŞ UMUT EDİYORUM"

Prens William da Filistin'e yaptığı ilk ziyaretinden dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki yakın ilişkiden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Filistin meselesine de değinen William, "Ben de sizin gibi bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyorum." dedi.

Prens William, dün de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Prens William Ramallah'ta Mahmud Abbas ile görüştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti

Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti

576
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı

500
Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu

Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu

260
Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

110
HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

209
Aydın'da 16 bin oy geçersiz sayıldı

Aydın'da 16 bin oy geçersiz sayıldı

106
Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

193
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM