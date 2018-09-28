Prens William'ı uyku tutmuyor

İngiliz Kraliyeti'nin varislerinden Cambridge Dükü Prens William, kendi aile hayatıyla ilgili daha önce hiçbir yerde duyulmayan bazı noktalara değindi.

"HASRET KALDIM"

Afrika turuna çıkan Prens, eşini ve çocuklarını evde bıraktı. Bu gezi sırasında da röportaj veren Prens William, çocukları doğduktan sonra uyuyamadığını dile getirerek, "Uykuya hasret kaldım." diye konuştu.

Prens William, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'den "Harika çocuklarım" diye söz etmeden de geri durmadı.

KATE MİDDLETON KISKANDI

Ayrıca Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın Afrika gezisine çıkan eşini kıskandığını da dile getirdi.