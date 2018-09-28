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Prens William'ı uyku tutmuyor

Cambridge Dükü Prens William, dinlenmek için eşini ve çocuklarını evde bırakıp geziye çıktı.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 10:03..
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İngiliz Kraliyeti'nin varislerinden Cambridge Dükü Prens William, kendi aile hayatıyla ilgili daha önce hiçbir yerde duyulmayan bazı noktalara değindi.

Prens William'ı uyku tutmuyor

"HASRET KALDIM"

Afrika turuna çıkan Prens, eşini ve çocuklarını evde bıraktı. Bu gezi sırasında da röportaj veren Prens William, çocukları doğduktan sonra uyuyamadığını dile getirerek, "Uykuya hasret kaldım." diye konuştu.

Prens William, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'den "Harika çocuklarım" diye söz etmeden de geri durmadı.

Prens William'ı uyku tutmuyor

KATE MİDDLETON KISKANDI

Ayrıca Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın Afrika gezisine çıkan eşini kıskandığını da dile getirdi.

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