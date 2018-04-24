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Prens William'ın ilginç fotoğrafı

Prens William ile Kate Middleton çiftinin bebeği dünyaya geldi. Doğumundan kısa bir süre sonra hastaneden ayrılan çift, bebeklerini gösterdi.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 09:57..
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İngiltere Kraliyeti için dün oldukça heyecanlı bir gündü. Prenws William ile Kate Middleton çiftinin yeni çocuğunun doğumu, dün kendisi için özel olarak hazırlanan hastanede gerçekleşti.

Prens William'ın ilginç fotoğrafı

KARDEŞLERİ HASTANEDE

Kate Middleton'un hastanede doğum yapacağı sırada hastaneye eşi Prens William ve çocukları Prens George ile Charlotte'de geldi. Prens ve prenses yeni doğan kardeşleri ile ilk kez tanışmış oldu.

Prens William'ın ilginç fotoğrafı

Prens William'ın ilginç fotoğrafı

YENİ PRENS İLK KEZ GÖRÜNDÜ

Doğumdan hemen sonra hastanede bir süre dinlenen Cambridge Düşesi Kate Middleton, sonrasında ise eşi ile birlikte hastaneden ayrıldı. Hastaneden ayrılmadan önce yeni doğan bebekleri ile halkı selamlayan çift, bebeği ilk kez gösterdiler.

Prens William'ın ilginç fotoğrafı

Prens William'ın ilginç fotoğrafı

PRENS WİLLİAM'IN HEYECANI

Prens William'ın 3'üncü kez baba olması da heyecanının yatışmasını saplayamadı. Oldukça heyecanlı görünen William hastaneye geldiğinde halkı selamladı. Halkı selamlarken eliyle üç işareti yapan Prens, yeni doğan bebeğe göndermede bulundu.

Prens William'ın ilginç fotoğrafı

Bu arada farklı açılardan çekilen bu iki kare de Prens'in heyecanını göstermeye yetti. Ön taraftan üç işareti yapan William, yan profilden bakıldığında el hareketi yapıyormuş gibi göründü.

Prens William'ın ilginç fotoğrafı

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