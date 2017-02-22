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Prenses Diana'nın kıyafetleri Londra'da sergileniyor

Paris'te trafik kazasında yaşamını yitiren Prenses Diana'nın 1997 yılına kadar giydiği kıyafetler Londra'da sergileniyor.

22.02.2017 - 16:47
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İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın eski eşi Prenses Diana'nın 1980'lerde kamunun karşısına çıktığı ilk zamanlardan hayatını kaybettiği 1997 yılına kadar giydiği ikonik kıyafetler İngiltere'nin başkenti Londra'da sergileniyor.

Prenses Diana'nın kıyafetleri Londra'da sergileniyor

PRENSESİN SERGİSİ AÇILDI

Prensese 15 yıldan fazla bir süre boyunca evsahipliği yapan Londra'daki Kensington Sarayı'ndaki "Diana, Onun Moda Hikayesi" adlı sergi ziyaretçilere, kamunun karşısına ilk defa çıktığı dönemde tercih ettiği, ağırbaşlı ve romantik kıyafetlerden, yaşamının ilerleyen dönemlerinde daha görkemli ve zarif kıyafetleri seçmesiyle, Diana'nın stilindeki değişim ile halkın gözündeki imajını nasıl oluşturduğu aktarılıyor.

Prenses Diana'nın kıyafetleri Londra'da sergileniyor

KIYAFETLER ÜNLÜ TASARIMCILARIN İMZASINI TAŞIYOR

Ölümünün ardından 20 yıl sonra ilk kez açılan sergide öne çıkan parçalar arasında 1981'de Diana'nın Lord Snowdon tarafından yapılan nişan portresinde giydiği yavruağzı Emanuel bluz, Beyaz Saray'da ünlü aktör John Travolta'yla dans ederken giydiği mürekkep mavisi kadife elbise ile Venedik'e resmi bir ziyaret sırasında giydiği mavi ekoseli Emanuel takım yer alırken, prensesin gardırobunu oluşturan ve ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan birçok göz kamaştırıcı kıyafet bulunuyor.

Prenses Diana'nın kıyafetleri Londra'da sergileniyor

MART 2018'E KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Sergi, Mart 2018'e kadar Kensington Sarayı'ndaki Pigott Galerisi'nde ziyaret edilebilecek. Prenses Diana, eşi İngiltere kraliyet tahtının varisi Prensi Charles'tan 1996 yılında boşanmış, 1997 yılında ise Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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