Prenses Diana'nın şoförü evsiz kaldı

1997 yılında Paris'te trafik kazasında yaşamını yitiren Diana'nın yakın koruması ve şoförü açlıkla savaşıyor. Yıllarca Prens Charles ve Prenses Diana'nın şoförlüğünü yapan Mark Roberts'ın sokaklarda yaşaması ve açlıkla mücadele etmesi, İngiliz medyasının manşetlerine çıktı. Körfez Savaşı'nda asker olan Mark Roberts, Prenses Diana'nın özel korumalığını ve şoförlüğünü üstlendiği günlerde çok mutluydu. Ancak Lady Di'nin 1997'de hayatını kaybetmesi, Prens Charles'ın da kendisini istememesi üzerine görevinden ayrılan Mark Roberts'ın hayatı karardı.

"DEVLET BANA BAKMIYOR"

18 aydır Bournemouth sokaklarında yaşamak zorunda kalan Roberts, yllarca ülkesi ve Kraliyet ailesi için yaptığı fedakarlığın karşılıksız kalması nedeniyle tepkili. Roberts, "Özel bir hayatım vardı. Prens Charles ve Lady Diana, beni çok severdi. Sonra hayatımda düşüş başladı. Körfez Savaşı'nda ölümden döndüm, unutuldum. Afganistan'daki özel görevler görmezden gelindi. Hırsızlar benim tüm paramı çaldı. Devletten yardım istedim, yüzüme bile bakmadılar. Çok üzgünüm. Yetkili makamlardan umutsuzca yardıma ihtiyacım var dememe rağmen yüzüme bile bakmıyorlar" dedi.