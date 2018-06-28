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Prens William Kudüs'te

İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William'ın Filistin ziyareti gerçekleşti. William Kudüs'ü ziyaret eden ilk kraliyet üyesi oldu.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 09:43..
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İngiltere tarihinde bir kraliyet ailesi üyesi ilk kez Filistin'e ziyaret gerçekleştirdi. Dün işgal altındaki Batı Şeria ve Ramallah bölgesini gezen Cambridge Dükü Prens William, bugün de Kudüs'ü ziyaret etti.Prens William Kudüs'te

KUBBETÜS SAHRA'YA GİTTİ

Filistin'in işgal altındaki Başkenti Kudüs'ü ziyaret eden Prens William'ın ilk durağı Kubbetüs Sahra oldu. Burada bölgeyi inceleyen William, hatıra fotoğrafları çektirdi, bölge hakkında bilgi aldı.

Prens William Kudüs'te

BATI ŞERİA VE MÜLTECİ KAMPLARINA ZİYARET

Prens William'ın Kudüs'ten önceki durağı da dün Batı Şeria ve Ramallah oldu. Burada mülteci kamplarını da ziyaret eden William, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya geldi.

Prens William Kudüs'te

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