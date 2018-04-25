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Prezentabl nedir

Türkçe karşılığı sunulabilir olmakolan prezentabl, iş dünyasının bir numaralı aranan özelliğidir.

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İş ilanlarında yer alan aranılan özellikler kısmında yer alan prezentabl ibaresini muhakkak hepimiz görmüşüzdür. Peki nedir bu prezentabl.

Prezentabl nedir

PREZENTABL NEDİR

Kişinin giyim kuşamı ve imajı ile direkt olarak ilgili olan prezentabl görünüş olarak göze rahatsızlık vermeyen bir imaja sahip olmaktır. Türkçe karşılığı sunulabilir manasına gelen prezentabl, özellikle hizmet sektörü ve plazalarda aranan bir numaralı özelliktir.

Aşırı marjinal tutumlar, uçlarda bulunmak ve toplum normlarından uzakta olmak prezentabl olmamanın en büyük özellikleridir.

Prezentabl nedir

PREZENTABL OLMANIN ÖNEMİ

Prezentabl olmak, yapılan işe uygun ve sunulan ürünün hedef kitlesince beğenilen bir duruşa sahip olmaktır. Bu duruş işin hedef kitlesi ev amacına giden yolda imaj adına önemli bir yere sahiptir. Saç-sakal, beden dili ve sözlü söylemler ile yine yapılan işe uygun bir kombinasyon içinde sağlanmalıdır.

Prezentabl nedir

Yaptığımız eylemin adını koymak istiyor ve bir şekilde bu işten gelir elde etmemiz gerekiyorsa prezentabl olmak bunun en önemli ev birincil şartıdır.

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