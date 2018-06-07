Priene, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kabul edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Söke Belediyesi ve Söke Ticaret Odası'nın girişimiyle Büyük İskender ve Bilge Bias gibi tarihin efsane isimlerinin ayak izlerinin bulunduğu, kent planlaması ve yağmur suyu kanalları ile modern kentleşmenin örnek kenti olarak gösterilen Güllübahçe Mahallesi'ndeki Priene Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmesi için başvuruda bulunuldu.

HEYECANLA KARŞILANDI

İyonlardan Türklere kadar uzanan tarihi süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve döneminin en önemli liman kentlerinden biri olan Priene Antik Kenti, önce UNESCO Dünya Miras Komitesi'ne alındı.

Yapılan değerlendirmenin ardından Priene, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi. Priene'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'nin ön adımı niteliğindeki geçici listede yer alan 78 kültür varlığından biri olması, Söke'de sevinç ve heyecanla karşılandı.