Prince'in ölüm nedeni belli oldu

Mahkeme belgelerinde; yakınlarının ifadelerine göre, dünyaca ünlü şarkıcı Prince'ın ölmeden önceki son dönemlerinde yalnız kalmak istemesinin aşırı dozda ilaç kullanmasından kaynaklandığına dikkat çekildi.

İLAÇTAN KAYNAKLANDI

ABD'li emniyet yetkilileri, 21 Nisan 2016 tarihinde hayatını kaybeden şarkıcının ölümünün opioid ilacından kaynaklandığını açıklamıştı.

Mahkemenin beyanıyla bu açıklama doğrulanmış oldu. Mahkeme kayıtlarında ayrıca, Prince'ın kullandığı bazı ilaçların özel koruması Kirk Johnson adına yazıldığı belirtildi.