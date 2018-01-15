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Prof. Ahmet Ercan insanları aşağıladığı sözleri savundu

Yoksulların PKK ile savaşırken şehit olma gazıyla öldüğünü ifade eden Ahmet Ercan, bu sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Ece Erken de "Her sözünüze katılıyorum" diye destek oldu.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 10:49..
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Prof. Ahmet Ercan insanları aşağıladığı sözleri savundu

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çekti.

Yoksulların kime oy vereceğini bilmediğini, şehit olma gazıyla savaşlarda öldüklerini söyleyen Prof. Ahmet Ercan, gelen tepkilere yanıt vermek üzere Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programına bağlandı.

Prof. Ahmet Ercan insanları aşağıladığı sözleri savundu VİDEO

"BENİ YIPRATMAK ÇOK AYIP"

Sözlerinin arkasında duran Ahmet Ercan, "Türkiye'nin o kadar önemli sorunları var ki beni yıpratmaya çalışmak çok ayıp bir şey." ifadelerini kullandı.

Prof. Ahmet Ercan insanları aşağıladığı sözleri savundu

ECE ERKEN: HER SÖZÜNÜZE KATILIYORUM

Bu sırada programın yorumcularından Ece Erken de araya girerek Ahmet Ercan'ı savundu.

Erken, Ahmet Ercan'ın yoksullukla ilgili ve şehitlerle ilgili söylediği tüm sözlerde tamamen haklı olduğunu, hepsine katıldığını belirtti.

Ece Erken, "Hocam doğru konuşuyorsunuz, ben her sözünüze katılıyorum" dedi.

Prof. Ahmet Ercan insanları aşağıladığı sözleri savundu

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın açıklamalarından satır başları;

"Depremden ölen insanların yüzde 80'i kötü yapılarda oturduğu için öldü.

Dünya üzerinde doğal felaketlerin en çok uğradığı kişiler yoksullardır, benim sadece belirtmek istediğim bu.

"ÇOK ALINDIM, İHTİYACINIZ OLACAK"

Ben yaşamım boyunca yoksulların çıkarı için çalışan insanım, bu olanlara çok alındım. En sonunda bir deprem bilimciye ihtiyacınız olacak.

Türkiye'nin o kadar önemli sorunları var ki beni yıpratmaya çalışmak çok ayıp bir şey.

SAPTAMA YAPIYORUM, YOKSULLUK BAŞA DERT

Siz hiç depremlerden ünlü bir kişinin öldüğünü gördünüz mü? Canımız olan şehit cenazeleri geliyor siz buradan hiç bir zengin insanın ya da tanınmış bir bürokratın çocuğunun cenazesinin kalktığını gördünüz mü? Ben bu konuşmamla tamemen bir saptama yapıyorum. Yoksulluk başa dert... Hem yaşamda hem de doğal olaylarda. Benim vermek istediğim ileti budur. Kendini bilen her insan da bunu biliyor."

Prof. Ahmet Ercan canlı yayında insanları aşağıladı VİDEO

Prof. Ahmet Ercan canlı yayında insanları aşağıladı haberi

Prof. Ahmet Ercan insanları aşağıladığı sözleri savundu

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