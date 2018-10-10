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Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

Bilim insanı Celal Şengör, hem insan dışkısı hem de hayvan dışkısı yediğini, insanınkinin tadının acı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 08:13..
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Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

Daha önce dışkı yemenin işkence olmadığını hatta faydalı olduğunu iddia eden Prof. Dr. Celal Şengör tepki çekmişti.

Şengör, Ekşi Sözlük kullanıcılarının sorularını yanıtladı. Bir kullanıcı Şengör'e "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi? Beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsiniz?" sorusunu yöneltti.

"İNSAN DIŞKISI ACIYDI"

Celal Şengör ise şu yanıtı verdi: "Yedim. Hatta onun dışında İsviçre'de benim doktora alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Dağ keçilerinin de tattım. Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanınki kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener."

Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

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