Prof. Celal Şengör: Türkiye'nin tamamı cahil

Dünyada Jeoloji ve doğa tarihi konusunda akla gelen ilk isimlerden olan Profesör Celal Şengör, Türkiye’deki eğitim düzeyi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN TAMAMI CAHİL"

Gazete Habertürk'ten Kübra Par’a konuşan Şengör, “Türk halkı kravat takıp Mercedes’e binince, kadınlarıkızları bikini giyince kendisini medeni zannediyor” diyorsunuz. Cahillik konusunda sekülermuhafazakâr ayrımı yapmıyorsunuz, değil mi? sorusuna “Hayır, fark etmiyor. Tamamı cahil, çünkü eğitim yok. Atatürk’ün devraldığı 18 lise epey iyi eğitim yapıyormuş. Sonra liseler yayılınca her şey bitmiş.” şeklinde cevap verdi.

"BÜTÜN LİSELER FELAKET"

Türkiye’deki bütün liselerin kötü olduğunu söyleyen Celal Şengör, “Robert Kolej dahil, hepsi birer felaket. Bunun sebebi dünyada eğitim seviyesinin çok düşmüş olması, bir de Milli Eğitim Bakanlığı. Talim Terbiye Kurulu’nun kaliteli ders kitabı yaptırabilecek adamı yok. AKP’den bağımsız bir örnek vereceğim. Sırrı Erinç coğrafya kitabı yazıyor, kitapta “İzlanda’da Gece Yarısı Güneşi” diye bir fotoğraf var. Talim Terbiye Kurulu, fotoğrafın adını “İzlanda’dan Bir Manzara” olarak değiştiriyor! Ders kitaplarının kalitesizliğini size anlatamam; düpedüz yanlışlarla dolu.” dedi.

"EĞİTİM YARIŞ DEĞİLDİR"

TEOG’un kaldırılması konusunu da değinin çılgın profesör, “TEOG’un kaldırılması çok iyi bir şey çünkü eğitim bir yarışma değildir. Eğitim, bir “edinme”dir. Edinmek istemeyen adamın eğitimde yeri yoktur. Dolayısıyla, herkesi alırsın, bir senenin sonunda istemeyeni elersin. Ama acımasızca elersin. Fransa’da üniversite imtihanı yok. Herkes üniversiteye giriyor ve 1 senenin sonunda yüzde 70’ini döküyor. O yüzde 70 bir daha da üniversiteye gidemiyor. Böyle bir sistem lazım.” şeklinde konuştu.

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