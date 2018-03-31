Prof. Dr. Bahadır Erdem: Suudi Arabistan proje ülkedir

CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi programının konuklarından Prof. Dr. Bahadır Erdem, BMGK'da PKK ve uzantıları için çıkan proje terör örgütü sıfatı hakkında konuştu. Erdem aynı zamanda proje ülkelerin de olduğunu dile getirdi.

"SUUDİ ARABİSTAN PROJE ÜLKEDİR"

Prof. Dr. Bahadır Erdem, "Sadece proje terör örgütleri olmaz, proje devletler de olur. Kim? Suudi Arabistan. ABD, Suudi Arabistan'da ılımlı İslam çıkartmaya çalışıyor. İran Batı için radikal İslam'ı temsil ediyor. Niye? aslında kontrol edemedikleri İslam devleti, çıkarlarına uydurtamadıkları İslam devleti olarak İran temsil ediyor. Türkiye ilk etapta, Suudi Arabistan ve İran gibi nitelendirilebilecek gibi değil." dedi.

Bahadır Erdem: Suudi Arabistan proje ülkedir VİDEO



TÜRKİYE'YE YAPAMADIKLARINI SUUDİ ARABİSTAN'A YAPIYORLAR

ABD, Türkiye'den ılımlı İslam ülkesi çıkartmak istediğini ancak başarılı olamadığını söyleyen Erdem, "ABD başarılı olsaydı bunun ardından diğer İslam ülkelerini de İran'a karşı kışkırtmayı planlıyordu. Cumhurbaşkanımızın kişiliğinden de kaynaklanan, ABD'nin bu projesine karşı çıkıldı. Türkiye bu kalıba uymaz oldu. Daha bağımsız sesler çıkartır oldu.Proje terör örgütünün dengi proje ülkeSuudi Arabistan'da birden bire kadınlara neden bu haklar veriliyor. Birden aydınlanma için ampul mü yandı?" şeklinde konuştu.