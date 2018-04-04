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Prof. Dr. Bilge Demirköz'e sosyal medyada nükleer tepkisi

Türkiye'nin nükleer enerjiye kavuşması nedeniyle tanıtım filminde rol alan, ODTÜ mezunu UNESCO ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Bilge Demirköz sosyal medyada hakarete maruz kalıyor.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 18:06..
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Prof. Dr. Bilge Demirköz'e sosyal medyada nükleer tepkisi

Mersin Akkuyu'da dün temeli atılan nükleer enerji santraliyle Türkiye bu alanda ilk resmi adımları attı.

TANITIM FİLMİNDEKİ İSİMLERE TEPKİ VAR

Ancak Türkiye'nin attığı her adıma karşı çıkan grup yine devreye girdi. Nükleer enerji tanıtım filminde rol alan CERN'de çalışan ODTÜ mezunu UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demiköz de bu eleştirilerden nasibini aldı.

Öyle ki Demirköz Hoca, Twitter hesabından rol aldığı reklam filmini paylaşınca linç kampanyası da hemen başladı.

Enerji Bakanlığı'ndan nükleer enerji tanıtım videosu VİDEO

Prof. Dr. Bilge Demirköz'e sosyal medyada nükleer tepkisi

Prof. Dr. Bilge Demirköz'e sosyal medyada nükleer tepkisi

Bazı kullanıcılar ise Prof. Dr. Bilge Demirköz'e bu filmde oynadığı için linç edileceğini ancak bunlara takılmaması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Bilge Demirköz'e sosyal medyada nükleer tepkisi

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